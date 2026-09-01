Aeropuertos: ATE anunció un paro nacional de 48 horas y podría haber demoras y cancelaciones

Reabre Aeroparque y Jujuy será uno de los destinos domésticos con más frecuencias

La Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ) anunció una jornada nacional de lucha de 48 horas para este jueves 3 y viernes 4 de septiembre en más de 27 aeropuertos de todo el país . La medida de fuerza involucra a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) e incluye paros, movilizaciones y asambleas en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 18 a 21 .

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Durante esos períodos, únicamente estarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales.

Entre los aeropuertos alcanzados se encuentran Ezeiza y Aeroparque, aunque la protesta tendrá alcance federal. Fuera de las franjas horarias establecidas, las operaciones continuarán con normalidad.

Sin embargo, los pasajeros que tengan vuelos programados durante los horarios de protesta podrían enfrentar demoras, reprogramaciones o cancelaciones.

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Reclamo por salarios y condiciones laborales

Desde ATE señalaron que el conflicto se debe a una serie de incumplimientos que el gremio atribuye al Gobierno nacional. Según el sindicato, desde enero no se abonan adicionales salariales acordados en paritarias y tampoco se reabrió la negociación sectorial.

Además, denuncian un deterioro de las condiciones laborales y el desfinanciamiento de áreas operativas y de fiscalización en los aeropuertos.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”.

Aguiar afirmó que "si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió”.

El dirigente agregó: “desde enero, el Gobierno viene incumpliendo con los acuerdos paritarios y además ha desfinanciado las áreas operativas y de fiscalización en todos los aeropuertos”, y advirtió que "si no se abre una instancia de diálogo responsable, real, necesariamente el conflicto se va a profundizar”.

Desde el gremio aclararon que el paro no implica una suspensión total de las operaciones aéreas durante las 48 horas, sino que el impacto estará concentrado en las franjas horarias establecidas y dependerá de las decisiones que adopten las aerolíneas y las autoridades aeroportuarias.