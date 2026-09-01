martes 01 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de septiembre de 2026 - 21:31
País.

Aeropuertos: ATE anunció un paro nacional de 48 horas y podría haber demoras y cancelaciones

La medida será este jueves 3 y viernes 4 de septiembre en aeropuertos de todo el país y podría generar reprogramaciones y cancelaciones.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Aeroparque&nbsp;

Aeroparque 

Reabre Aeroparque y Jujuy será uno de los destinos domésticos con más frecuencias

Reabre Aeroparque y Jujuy será uno de los destinos domésticos con más frecuencias

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció una jornada nacional de lucha de 48 horas para este jueves 3 y viernes 4 de septiembre en más de 27 aeropuertos de todo el país. La medida de fuerza involucra a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) e incluye paros, movilizaciones y asambleas en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 18 a 21.

Lee además
El papa León XIV vendrá a Argentina.
País.

¿Cómo será el operativo en Córdoba por la visita del papa León XIV?
Sin acuerdo en la paritaria docente universitaria: habrá paro este miércoles. 
Economía

Sin acuerdo en la paritaria docente universitaria: habrá paro este miércoles

Durante esos períodos, únicamente estarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales.

Entre los aeropuertos alcanzados se encuentran Ezeiza y Aeroparque, aunque la protesta tendrá alcance federal. Fuera de las franjas horarias establecidas, las operaciones continuarán con normalidad.

Sin embargo, los pasajeros que tengan vuelos programados durante los horarios de protesta podrían enfrentar demoras, reprogramaciones o cancelaciones.

Para saber el estado de tu vuelo en el Aeropuerto de Jujuy, hace clic en el siguiente link.

Reclamo por salarios y condiciones laborales

Desde ATE señalaron que el conflicto se debe a una serie de incumplimientos que el gremio atribuye al Gobierno nacional. Según el sindicato, desde enero no se abonan adicionales salariales acordados en paritarias y tampoco se reabrió la negociación sectorial.

Además, denuncian un deterioro de las condiciones laborales y el desfinanciamiento de áreas operativas y de fiscalización en los aeropuertos.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”.

Aguiar afirmó que "si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió”.

El dirigente agregó: “desde enero, el Gobierno viene incumpliendo con los acuerdos paritarios y además ha desfinanciado las áreas operativas y de fiscalización en todos los aeropuertos”, y advirtió que "si no se abre una instancia de diálogo responsable, real, necesariamente el conflicto se va a profundizar”.

Desde el gremio aclararon que el paro no implica una suspensión total de las operaciones aéreas durante las 48 horas, sino que el impacto estará concentrado en las franjas horarias establecidas y dependerá de las decisiones que adopten las aerolíneas y las autoridades aeroportuarias.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Cómo será el operativo en Córdoba por la visita del papa León XIV?

Sin acuerdo en la paritaria docente universitaria: habrá paro este miércoles

Tucumán: un tren embistió a un camión cargado de limones y terminó descarrilado

Islas Malvinas: un analista jujeño explicó por qué Trump podría presionar al Reino Unido

Escapadas: así es La quebrada de La Rioja donde los arenales crean un paisaje único

Lo que se lee ahora
Javier Milei en Cadena Nacional
Casa Rosada.

Javier Milei reunió a su gabinete con el plan económico y la causa Malvinas como ejes principales

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Finde Estudiantil de la FNE 2026.
Jujuy.

FNE 2026: todos los ganadores del Finde Estudiantil

Presentaron las esculturas de los Gliptodontes en el Parque Xibi Xibi
Ciencia.

El gliptodonte del Xibi Xibi: la historia del gigante que vivió en Jujuy

Ya partió el primer grupo de peregrinos al Milagro.
Sociedad.

Milagro en Salta: comenzó la peregrinación con los primeros caminantes hacia la Capital

Medicina en Jujuy (Foto: nosequeestudiar)
Jujuy.

Comenzó la preinscripción para la carrera de Medicina en Jujuy: todo lo que tenés que saber

Violento choque frontal en Ruta 34 entre una camioneta y uncamión
Policiales.

Violento choque frontal en Ruta 34 entre una camioneta y un camión

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel