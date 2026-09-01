Sin acuerdo en la paritaria docente universitaria: habrá paro este miércoles. 

La negociación salarial entre el Gobierno y los docentes universitarios quedó nuevamente trabada. En la reunión paritaria de este martes, las autoridades nacionales ofrecieron un 3% de aumento para septiembre, una propuesta que fue duramente cuestionada por los gremios.

El conflicto salarial entre el Gobierno y los gremios universitarios sumó un nuevo capítulo. Tras el fracaso de la reunión paritaria de este martes, los trabajadores pararán en todo el país este miércoles 2 de septiembre . El Ejecutivo ofreció una suba del 3% para septiembre , mientras que los sindicatos sostienen un reclamo del 31% de aumento .

Tras la reunión, Emiliano Cagnasi , secretario general de ADUBA y representante de Fedun en el encuentro, confirmó que la negociación terminó sin acuerdo. “ La paritaria ha quedado inconclusa . El ofrecimiento formal por parte del Gobierno nacional fue de un 3% de aumento para los salarios de los docentes universitarios”, señaló.

El encuentro formó parte de la paritaria nacional de la docencia universitaria y preuniversitaria , contemplada en la Ley de Financiamiento Universitario . La negociación quedó trabada por la fuerte distancia entre la propuesta del Ejecutivo y el porcentaje de recomposición que exigen los gremios , que sostienen que debe aplicarse lo dispuesto por la ley.

Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que el Gobierno ofreció un 3% de aumento para septiembre, a lo que se agregaría otro 3% en octubre, una suba que ya había sido acordada en las negociaciones realizadas durante junio.

El Frente Sindical Universitario rechazó duramente el aumento del 3% ofrecido por el Gobierno, al que calificó de “vergonzoso”, y anunció un paro total de actividades para este miércoles en todo el país.

“No fue una oferta, fue una provocación”, afirmó Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, al referirse a la propuesta salarial del Gobierno.

La dirigente explicó que los gremios llegaron a la reunión con el objetivo de reclamar una recomposición del 31,2%, el reconocimiento de agosto, los salarios adeudados y una solución para el FONID. En ese sentido, sostuvo que el conflicto solo podrá resolverse con “el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario”.

Los gremios universitarios ratificaron el paro nacional de este miércoles y volvieron a reclamar una negociación seria con el Ejecutivo. “Mañana, todas las federaciones gremiales vamos a una medida de fuerza nacional en las universidades”, afirmó Cagnacci, quien pidió al Gobierno “retomar el camino del diálogo” y advirtió que debe hacerse “de manera seria”, tal como, según señaló, vienen reclamando la Justicia y la sociedad.

Chevalier cuestionó la propuesta oficial y explicó los motivos que llevaron a los gremios a profundizar las medidas de fuerza. “Planteamos toda nuestra agenda paritaria. Sin embargo, el Gobierno dijo que solo estaba dispuesto a pagar un 3% más. Cifra que no guarda anclaje con el INDEC ni con nada”, sostuvo.

En ese contexto, confirmó que las universidades realizarán un paro de 24 horas este miércoles y anticipó que los sindicatos se reunirán nuevamente a fines de esta semana para evaluar los próximos pasos.

Qué reclaman los gremios

Cagnasi señaló que los docentes universitarios todavía reclaman una actualización salarial de aproximadamente 30%. Por eso, consideró que el 3% propuesto por el Gobierno cubre apenas una décima parte de la recomposición que, según los gremios, está pendiente.

El dirigente gremial hizo hincapié en lo establecido por la normativa vigente y recordó: “Hay que tener en cuenta que existe una Ley de Financiamiento Universitario que establece una actualización de los salarios docentes y no docentes, además de las becas estudiantiles, tomando como referencia diciembre de 2023”.

Cagnasi endureció sus críticas contra el Gobierno tras el fracaso de la paritaria y acusó al Ejecutivo de desoír los reclamos del sector. “Creemos que ha sido inoportuno e intencional no escuchar. Es darle la espalda a la Justicia, al Poder Legislativo, que sancionó una ley, y también a la sociedad argentina, que salió cuatro veces a marchar en defensa de un derecho que considera propio”, sostuvo.