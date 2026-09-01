Islas Malvinas: un analista jujeño explicó por qué Trump podría presionar al Reino Unido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , sugirió que su Gobierno podría revisar la histórica posición norteamericana respecto de las Islas Malvinas , en un contexto atravesado por negociaciones con el Reino Unido vinculadas al gasto militar y las diferencias dentro de la OTAN.

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Sobre el tema, el analista de relaciones internacionales jujeño Alejandro Zafarov señaló que no se trata de la primera declaración de estas características por parte de Washington y consideró que detrás de la advertencia existen diferentes intereses políticos, económicos y militares.

Zafarov explicó que Estados Unidos mantuvo durante años una posición particular frente al reclamo de soberanía argentino. “Esta no es la primera vez que el Gobierno de Estados Unidos hace una declaración de estas características , de que iba a revisar el tema Malvinas”, sostuvo.

Según el especialista, históricamente Washington mantuvo “una postura básicamente de abstención en el marco de Naciones Unidas” , especialmente en las votaciones realizadas en el Comité de Descolonización, aunque al mismo tiempo existió un respaldo político al Reino Unido. Para Zafarov, la nueva declaración debe analizarse dentro de un escenario internacional más amplio y no únicamente desde la disputa por las islas.

El gasto militar de la OTAN, uno de los puntos de tensión

Uno de los factores señalados por el analista es la presión estadounidense para que los países integrantes de la OTAN incrementen sus presupuestos de defensa. Zafarov indicó que Estados Unidos viene reclamando que los socios de la alianza eleven su gasto militar hasta alcanzar el 5% de su Producto Bruto Interno.

En ese escenario, explicó que el Reino Unido proyectó llegar al 3,5% hacia 2035, una cifra que estaría por debajo de las pretensiones de Washington. “Eso genera fuerte presión de parte del Gobierno de Estados Unidos”, señaló.

El especialista sostuvo además que detrás de esta exigencia existe un interés económico para la industria militar estadounidense. “Estados Unidos está pensando en mayor gasto para que ese gasto se compre en las industrias estadounidenses”, explicó.

En ese sentido, afirmó que la necesidad de incorporar armamento ante escenarios internacionales vinculados con Rusia o Irán podría favorecer la compra de equipamiento producido en Estados Unidos.

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Las diferencias por Irán

Otro de los puntos que, según Zafarov, influye en las tensiones entre Washington y Londres es la situación en Irán. El analista explicó que existiría acompañamiento político británico a Estados Unidos, pero no necesariamente respaldo militar a las decisiones de Washington.

“Hay apoyo político, pero no militar, de parte de Gran Bretaña a la hora de tomar decisiones con respecto a lo que está pasando actualmente entre Irán y Estados Unidos”, afirmó. Para Zafarov, estas diferencias se suman a otros desacuerdos políticos y económicos entre ambos gobiernos.

De esta manera, consideró que la eventual revisión de la postura estadounidense sobre Malvinas podría funcionar como una herramienta de presión dentro de una negociación internacional más amplia, atravesada por el gasto militar, la OTAN y los distintos posicionamientos frente a los conflictos internacionales.

Cuál es actualmente la postura de Estados Unidos sobre las lslas Malvinas

Estados Unidos mantiene oficialmente una posición de neutralidad respecto de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, aunque reconoce la administración británica del territorio. Por ahora, Trump no anunció formalmente un cambio de política exterior, sino que dejó abierta la posibilidad de revisar la posición de Washington en el marco de las negociaciones con sus aliados.