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31 de agosto de 2026 - 20:33
Jujuy.

El Paso de Jama está nuevamente habilitado y bajó un 50% la cantidad de camiones varados

En la tarde de hoy se volvió habilitar el Paso de Jama y bajó la cantidad de camiones varados en el complejo fronterizo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Después de lo que fue el cierre temporal del Paso de Jama para camiones durante la mañana de este lunes por fuertes ráfagas de viento en la zona de alta montaña, en horas de la tarde confirmaron la reapertura del paso fronterizo para todo tipo de vehículos.

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La restricción alcanzaba únicamente a los camiones y la atención se mantuvo para los demás vehículos, por lo que autos particulares y otros rodados pueden continuar utilizando el complejo fronterizo. Las ráfagas de viento superaban los 46 kilómetros por hora.

Las autoridades también recordaron que los horarios para poder cruzar a Chile o ingresar al país son de 8 a 18.

Durante las primeras horas de este lunes, Jama había quedado habilitado en ambos sentidos y para todo tipo de tránsito después de varias semanas de cierres y aperturas parciales por nieve y hielo. Sin embargo, con el transcurso de las horas y el cambio de las condiciones meteorológicas obligó a restringir nuevamente el paso de vehículos de carga.

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