El Paso de Jama está nuevamente habilitado y bajó un 50% la cantidad de camiones varados

Después de lo que fue el cierre temporal del Paso de Jama para camiones durante la mañana de este lunes por fuertes ráfagas de viento en la zona de alta montaña, en horas de la tarde confirmaron la reapertura del paso fronterizo para todo tipo de vehículos.

La restricción alcanzaba únicamente a los camiones y la atención se mantuvo para los demás vehículos, por lo que autos particulares y otros rodados pueden continuar utilizando el complejo fronterizo. Las ráfagas de viento superaban los 46 kilómetros por hora.

Las autoridades también recordaron que los horarios para poder cruzar a Chile o ingresar al país son de 8 a 18.

Durante las primeras horas de este lunes, Jama había quedado habilitado en ambos sentidos y para todo tipo de tránsito después de varias semanas de cierres y aperturas parciales por nieve y hielo. Sin embargo, con el transcurso de las horas y el cambio de las condiciones meteorológicas obligó a restringir nuevamente el paso de vehículos de carga.

Se redujo la cantidad de camiones varados Desde la Agencia de Seguridad Vial confirmaron que después de las aperturas restringidas y coordinadas de camiones, y posteriormente al resto de los vehículos, mermó mucho la cantidad de autos varados a la vera de la Ruta. En este sentido dijeron que “se redujo un 50% aproximadamente” la cantidad de camiones que esperaron durante días la apertura del Paso de Jama en las diferentes rutas jujeñas y localidades de Salta.

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