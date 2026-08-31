Paso de Jama: suspenden el tránsito de camiones por fuertes vientos

El Paso de Jama modificó este lunes 31 de agosto las condiciones de circulación debido a las fuertes ráfagas de viento registradas en la zona de alta montaña.

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El transporte de carga quedó temporalmente no habilitado , luego de que se registraran ráfagas superiores a los 46 kilómetros por hora , una condición que dificulta el control seguro de los vehículos pesados.

La restricción alcanza únicamente a los camiones. La atención se mantiene para los demás tipos de vehículos , por lo que autos particulares y otros rodados pueden continuar utilizando el complejo fronterizo.

Las condiciones meteorológicas obligaron a modificar el esquema de circulación que había comenzado durante la mañana. Las fuertes ráfagas de viento generan dificultades especialmente para el transporte pesado y aumentan el riesgo de pérdida de estabilidad o control en sectores expuestos de la ruta.

Por este motivo se resolvió aplicar un cierre temporal para el transporte de carga, hasta que las condiciones permitan nuevamente una circulación segura.

Autos y otros vehículos pueden continuar cruzando por el Paso de Jama

La restricción no implica el cierre completo del Paso de Jama.

Por el momento:

Camiones: no habilitados temporalmente.

no habilitados temporalmente. Vehículos particulares: continúan habilitados.

continúan habilitados. Otros tipos de vehículos: se mantiene la atención.

La medida puede modificarse nuevamente durante la jornada de acuerdo con la evolución del viento y las condiciones del corredor.

Una jornada con cambios en la circulación

Durante las primeras horas de este lunes, Jama había quedado habilitado en ambos sentidos y para todo tipo de tránsito, después de varias semanas de cierres y aperturas parciales por nieve y hielo.

Sin embargo, el cambio de las condiciones meteorológicas obligó pocas horas después a restringir nuevamente el paso de vehículos de carga.

La situación refleja la variabilidad del tiempo en la zona de alta montaña, donde las condiciones pueden modificarse rápidamente y afectar la transitabilidad.

Recomendación para quienes tengan previsto viajar

Quienes planeen utilizar el Paso de Jama durante este lunes deben verificar las condiciones antes de iniciar el viaje, especialmente en el caso del transporte de carga. Además del viento, las bajas temperaturas continúan siendo un factor a considerar en la Ruta 27-CH, donde en las últimas jornadas persistieron algunos sectores con hielo.