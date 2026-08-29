Habilitaron el Paso de Jama en ambos sentidos para todo tipo de vehículos

El Paso Internacional de Jama quedó habilitado este 29 de agosto en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, luego de varios días de restricciones por las condiciones climáticas. Desde Seguridad Vial confirmaron la apertura del paso fronterizo entre Jujuy y Chile y solicitaron circular con extrema precaución.
Actualmente, el cielo se encuentra seminublado en el sector y la temperatura es de -1°C. Además, informaron que sobre la Ruta 27, en Chile, se debe transitar con precaución entre los kilómetros 50.000 y 58.000 debido a la presencia de sectores de calzada con hielo.
Horarios habilitados en el Paso de Jama
El horario habilitado para circular por el paso fronterizo es de 10 a 19 horas del lado argentino. En tanto, del lado chileno funciona de 9 a 18 horas (hora chilena).
Más de 500 camiones permanecían varados en Jujuy
Según el último relevamiento, correspondiente al 24 de agosto, un total de 503 camiones permanecían varados en diferentes destacamentos y localidades de Jujuy a la espera de la habilitación del Paso Internacional de Jama.
La distribución informada era la siguiente:
- Tumbaya: 4 camiones en el playón de acceso sur.
- León: 5 camiones.
- Lozano: 11 camiones.
- Volcán: 25 camiones.
- Los Lapachos: 160 camiones.
- Pampa Blanca: 2 camiones.
- Destacamento Río Piedras: 4 camiones.
- Susques: 2 camiones.
- Paso de Jama: 290 camiones en el playón de estacionamiento y banquina de la Ruta Nacional N° 52.
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