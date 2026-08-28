viernes 28 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de agosto de 2026 - 21:12
Deportes.

Los Leones perdieron 2-1 ante Alemania por las semifinales del Mundial de Hockey

Los Leones no pudieron en la semifinal del Mundial de Hockey y ahora jugarán por el bronce ante Países Bajos.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
image

Los Leones perdieron 2-1 contra Alemania y quedaron eliminados en las semifinales del Mundial de Hockey que se desarrolla en Países Bajos y Bélgica. El único gol del conjunto nacional lo hizo Tomás Domene, máximo artillero del certamen.

Lee además
Mundial de Hockey.
Deportes.

Mundial de Hockey: cuándo vuelven a jugar Las Leonas y Los Leones
Los Leones golearon 7-1 a Nueva Zelanda y pasaron de fase en el Mundial de Hockey.
Deportes.

Los Leones aplastaron a Nueva Zelanda y se metieron en la segunda ronda del Mundial

En la otra semifinal, España hizo historia y le ganó 4-3 a Países Bajos, metiéndose en la final luego de 28 años y eliminando a una de las grandes potencias del deporte.

Ahora, la Selección argentina masculina de hockey jugará por el tercer puesto con uno de los anfitriones. El partido será este domingo, a partir de las 9 (hora de la Argentina) ante Países Bajos.

Los Leones disputaron una semifinal mundialista después de 12 años. La última vez que habían alcanzado esta instancia había sido en 2014.

El camino de Los Leones en el Mundial

El conjunto dirigido por Lucas Rey alcanzó las semifinales después de finalizar segundo en el Grupo E de la segunda fase, con seis puntos. Países Bajos quedó en lo más alto de la zona, con siete unidades.

Durante esta etapa Los Leones consiguieron dos importantes victorias derrotando 3-1 a Inglaterra y luego se impuso 5-3 ante India, resultados que le permitieron asegurar su presencia entre los cuatro mejores del Mundial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mundial de Hockey: cuándo vuelven a jugar Las Leonas y Los Leones

Los Leones aplastaron a Nueva Zelanda y se metieron en la segunda ronda del Mundial

Gimnasia de Jujuy inauguró un nuevo gimnasio en el estadio 23 de Agosto

Los Wallabies entrenaron en Suri y compartieron con los chicos del club

Este sábado se realizará La Bestia Extrema: cómo será y quiénes pueden participar

Lo que se lee ahora
Se llama Harry Potter y jugará contra Los Pumas en Jujuy
Deportes.

Se llama Harry Potter y jugará contra Los Pumas en Jujuy

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Luna de Sangre en Jujuy.
Jujuy.

Las fotos de la luna de sangre en Jujuy

Luna de sangre.
Sociedad.

Eclipse lunar de agosto 2026: cómo repercute en cada signo del zodíaco

Nepal, glaciares y aludes: qué riesgos existen en Jujuy video
Riesgos naturales

¿Puede ocurrir en Jujuy un fenómeno como el de Nepal?

Tata Farjat, el jujeño que hizo del fútbol una forma de vida video
Jujuy.

Tata Farjat, el jujeño que hizo del fútbol una forma de vida

Incendio en Volcán video
Jujuy.

Incendio en Volcán: Trabajan varias dotaciones de bomberos y recomiendan circular con precaución por Ruta 9

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel