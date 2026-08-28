Los Leones perdieron 2-1 ante Alemania por las semifinales del Mundial de Hockey

Los Leones perdieron 2-1 contra Alemania y quedaron eliminados en las semifinales del Mundial de Hockey que se desarrolla en Países Bajos y Bélgica. El único gol del conjunto nacional lo hizo Tomás Domene, máximo artillero del certamen.

En la otra semifinal, España hizo historia y le ganó 4-3 a Países Bajos, metiéndose en la final luego de 28 años y eliminando a una de las grandes potencias del deporte.

Ahora, la Selección argentina masculina de hockey jugará por el tercer puesto con uno de los anfitriones. El partido será este domingo, a partir de las 9 (hora de la Argentina) ante Países Bajos.

Los Leones disputaron una semifinal mundialista después de 12 años. La última vez que habían alcanzado esta instancia había sido en 2014.

El camino de Los Leones en el Mundial El conjunto dirigido por Lucas Rey alcanzó las semifinales después de finalizar segundo en el Grupo E de la segunda fase, con seis puntos. Países Bajos quedó en lo más alto de la zona, con siete unidades. Durante esta etapa Los Leones consiguieron dos importantes victorias derrotando 3-1 a Inglaterra y luego se impuso 5-3 ante India, resultados que le permitieron asegurar su presencia entre los cuatro mejores del Mundial.

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