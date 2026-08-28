SportClub inauguró oficialmente sus instalaciones en el estadio 23 de Agosto de Gimnasia de Jujuy . El nuevo gimnasio está ubicado en el sector Preferencial del estadio y suma un espacio equipado con tecnología de última generación, áreas de musculación, cardio y sectores destinados a distintas disciplinas.

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La apertura representa una nueva inversión dentro de la infraestructura del club y apunta tanto a socios de Gimnasia como al público en general, con beneficios y promociones especiales para quienes se encuentran al día con la institución.

El gimnasio fue instalado en un sector del estadio que permaneció sin uso durante varios años y que ahora fue recuperado para desarrollar una nueva propuesta deportiva. Las instalaciones cuentan con aparatología de última generación, sectores destinados al entrenamiento de fuerza y cardio y salones preparados para actividades especiales.

Durante la inauguración participaron integrantes de la comisión directiva de Gimnasia, autoridades municipales, empresarios vinculados a SportClub, miembros del cuerpo técnico, futbolistas del plantel profesional e invitados especiales.

Walter Morales: “Nos llena de orgullo y satisfacción”

El presidente de Gimnasia, Walter Morales, calificó la inauguración como una jornada especial para la institución. “Realizar obras de esta clase y que empresas importantes inviertan en clubes del interior como Gimnasia nos llena de orgullo y satisfacción”, afirmó.

Morales también hizo referencia al escenario económico y destacó el trabajo realizado para recuperar un espacio del estadio. “Recuperamos un sector que estuvo abandonado por mucho tiempo. Esta obra será importante para cambiar la vida del barrio y de las zonas aledañas”, sostuvo.

Gimnasia de Jujuy inauguró un nuevo gimnasio en el estadio 23 de Agosto

Además, el dirigente señaló que durante los últimos años se avanzó en diferentes aspectos administrativos y edilicios. “Regularizamos todas las habilitaciones del estadio”, remarcó, al destacar el trabajo desarrollado por la conducción del club.

Beneficios para los socios de Gimnasia de Jujuy

La llegada de SportClub también contempla promociones y valores diferenciales destinados a los socios de Gimnasia que tengan su cuota al día. La propuesta busca sumar beneficios vinculados con la actividad física y, al mismo tiempo, fortalecer el vínculo entre la institución y su masa societaria.

Durante la presentación, Morales anunció además una promoción especial vinculada con los próximos eventos deportivos que se desarrollarán en el estadio 23 de Agosto. Las primeras 20 personas inscriptas en el gimnasio recibirán entradas para presenciar el partido entre Los Pumas y Australia, mientras que otras 20 podrán asistir al encuentro que Gimnasia jugará el lunes frente a Agropecuario.

Gimnasia de Jujuy inauguró un nuevo gimnasio en el estadio 23 de Agosto

Raúl Jorge destacó la inversión

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, también participó de la inauguración y valoró el crecimiento de la infraestructura de Gimnasia. “No es casualidad el crecimiento de Gimnasia y que se vuelva cada día más especial. El club está en las buenas manos de estos dirigentes llenos de energía para llevar a Gimnasia a donde pertenece”, expresó.

El jefe comunal también destacó el impacto que tendrá el nuevo gimnasio sobre un sector de la ciudad con alto movimiento diario. “Ver esta calidad de equipamiento, la inversión que se ha hecho acá y la posibilidad de tener un centro de luz tan importante en un lugar tan transitado, que era lúgubre, peligroso y oscuro, es una gran satisfacción”, señaló. Jorge agregó que la obra representa “un esfuerzo y una inteligencia puestos al servicio de los vecinos, de los socios y de esta gran institución que es Gimnasia”.

Una nueva propuesta deportiva en el barrio Luján

Con la apertura de SportClub, Gimnasia suma una nueva actividad dentro de las instalaciones del estadio 23 de Agosto y recupera un sector que hasta ahora no tenía un uso permanente. El gimnasio funcionará como una alternativa para quienes buscan entrenar en un espacio equipado para musculación, cardio y diferentes disciplinas, con una ubicación estratégica dentro del barrio Luján y beneficios específicos para los socios del “Lobo”.