domingo 16 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de agosto de 2026 - 19:12
Deportes.

Hernán Pellerano y la vuelta a la victoria de Gimnasia de Jujuy: "El equipo tiene una identidad"

Tras la victoria de Gimnasia de Jujuy ante Chaco For Ever en el Estadio 23 de Agosto, Hernán Pellerano se mostró conforme por el rendimiento.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gimnasai de Jujuy ganó y Hernán Pellerano sonríe

Gimnasai de Jujuy ganó y Hernán Pellerano sonríe

Gimnasia de Jujuy venció 1-0 a Chaco For Ever en el Estadio 23 de Agosto, por la fecha 25 de la Primera Nacional, correspondiente a la jornada de los clásicos e interzonales. El único gol del partido lo marcó Francisco Maidana a los 17 minutos del segundo tiempo, en un encuentro que tuvo a Lucas Cavallero como árbitro.

Lee además
gimnasia de jujuy cayo de visitante por 2 a 1 ante colegiales
Deportes.

Gimnasia de Jujuy cayó de visitante por 2 a 1 ante Colegiales
Gimnasia de Jujuycayó ante Tristán Suárez y perdió la punta
Deportes.

Gimnasia de Jujuy cayó 2 a 0 ante Tristán Suárez y perdió la punta

El entrenador de Gimnasia de Jujuy, Hernán Pellerano, valoró la victoria por 1 a 0 ante Chaco For Ever y destacó la importancia de haber cortado una racha de tres derrotas consecutivas. “Siempre es lo más difícil del fútbol, es cortar esa racha negativa. Yo siempre digo lo mismo, a veces el fútbol no es ni táctico, ni físico, ni técnico, sino psicológico. Y era ese momento”, explicó Pellerano. En ese sentido, agregó: “Sacamos un partido adelante que fue más psicológico que todos los aspectos que dije antes”.

El elogio a Maidana

Pellerano también destacó el rendimiento de Francisco Maidana, autor del gol de la victoria. El entrenador elogió sus condiciones y la personalidad que demuestra pese a su juventud. “Es el jugador que todo equipo quiere tener, porque no es fácil tener la juventud que tiene él y con la experiencia que juega y la habilidad que tiene”, señaló. Además, resaltó su regularidad: “Por algo juega con todos los entrenadores, por algo mantiene el nivel que tiene durante mucho tiempo. Y nada, los grandes lo quieren, los chicos lo quieren, los técnicos lo quieren”.

Gimnasia de Jujuy volvió a la victoria y le ganó a Chaco For Ever

Gimnasia de Jujuy volvió a la victoria y le ganó a Chaco For Ever

Lo que Gimnasia debe mejorar

Más allá del triunfo, el técnico reconoció que todavía hay aspectos por corregir, especialmente en la definición y en el equilibrio defensivo cuando el equipo ataca con muchos jugadores. “Creo que teníamos que mejorar por ahí, finalizar mejor, y que por ahí no nos agarren tan mal parados por tantos jugadores”, sostuvo Pellerano.

Y agregó: “Nos costó mucho durante el año corregir eso, pero bueno, prefiero atacar y que no se ataque, a por ahí que no se ataque, no atacar. Pero bueno, claro, lo podemos corregir en lo que queda del año”.

Una identidad que se mantiene

El entrenador también defendió la identidad de juego del equipo y explicó que la forma de jugar que mostró Gimnasia ante Chaco For Ever responde a lo que se trabaja durante la semana. “El equipo tiene una identidad, la soltura o la manera de jugar es la que mostramos hoy por el momento”, afirmó. “Siempre digo lo mismo, manejar es hacer en el partido lo que pasás en la semana. Y nosotros hacemos en el partido lo que pasamos en la semana, así que esa soltura es la manera que tenemos de entrenar”.

Finalmente, Pellerano reconoció que el equipo pudo haber definido antes el encuentro, pero se mostró satisfecho por haber conseguido el triunfo y mantener el arco en cero. “Faltó convertir el gol antes para estar más tranquilo, podríamos haber ampliado el marcador, lo ampliamos, pero contentos porque terminamos ganando y sobre todo ganando de cero”, concluyó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy cayó de visitante por 2 a 1 ante Colegiales

Gimnasia de Jujuy cayó 2 a 0 ante Tristán Suárez y perdió la punta

Hernán Pellerano, tras la derrota de Gimnasia de Jujuy: "Tenemos que reponernos rápido"

Gimnasia de Jujuy volvió a la victoria, le ganó a Chaco For Ever y se vuelve a ilusionar

Gimnasia de Jujuy recibe a Chaco For Ever con una promoción especial para los más chicos

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy lanza una campaña solidaria para juntar juguetes (Imagen con IA)
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy recibe a Chaco For Ever con una promoción especial para los más chicos

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

Accidente en Ruta 9 cerca de la Nueva Terminal este sábado
Tránsito.

Accidente en Ruta 9 cerca de la Nueva Terminal este sábado

Terminó el recital de La Renga video
Jujuy.

La Renga hizo vibrar a miles de personas en Ciudad Cultural

Hay 7 de cada 10 argentinos que no saben qué hacer frente a un ACV.  video
Salud.

"Estamos teniendo pacientes cada vez más jóvenes con ACV": la advertencia de un médico en Jujuy

Gimnasia de Jujuy lanza una campaña solidaria para juntar juguetes (Imagen con IA)
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy recibe a Chaco For Ever con una promoción especial para los más chicos

Alerta amarilla por vientos - Imagen creada con IA 
Jujuy.

Rige alerta amarilla para Jujuy: para cuándo y qué zonas estarán afectadas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel