Hernán Pellerano y la vuelta a la victoria de Gimnasia de Jujuy: "El equipo tiene una identidad"

Gimnasai de Jujuy ganó y Hernán Pellerano sonríe

Gimnasia de Jujuy venció 1-0 a Chaco For Ever en el Estadio 23 de Agosto, por la fecha 25 de la Primera Nacional, correspondiente a la jornada de los clásicos e interzonales. El único gol del partido lo marcó Francisco Maidana a los 17 minutos del segundo tiempo, en un encuentro que tuvo a Lucas Cavallero como árbitro.

El entrenador de Gimnasia de Jujuy, Hernán Pellerano, valoró la victoria por 1 a 0 ante Chaco For Ever y destacó la importancia de haber cortado una racha de tres derrotas consecutivas. “Siempre es lo más difícil del fútbol, es cortar esa racha negativa. Yo siempre digo lo mismo, a veces el fútbol no es ni táctico, ni físico, ni técnico, sino psicológico. Y era ese momento”, explicó Pellerano. En ese sentido, agregó: “Sacamos un partido adelante que fue más psicológico que todos los aspectos que dije antes”.

El elogio a Maidana Pellerano también destacó el rendimiento de Francisco Maidana, autor del gol de la victoria. El entrenador elogió sus condiciones y la personalidad que demuestra pese a su juventud. “Es el jugador que todo equipo quiere tener, porque no es fácil tener la juventud que tiene él y con la experiencia que juega y la habilidad que tiene”, señaló. Además, resaltó su regularidad: “Por algo juega con todos los entrenadores, por algo mantiene el nivel que tiene durante mucho tiempo. Y nada, los grandes lo quieren, los chicos lo quieren, los técnicos lo quieren”.

Gimnasia de Jujuy volvió a la victoria y le ganó a Chaco For Ever Lo que Gimnasia debe mejorar Más allá del triunfo, el técnico reconoció que todavía hay aspectos por corregir, especialmente en la definición y en el equilibrio defensivo cuando el equipo ataca con muchos jugadores. “Creo que teníamos que mejorar por ahí, finalizar mejor, y que por ahí no nos agarren tan mal parados por tantos jugadores”, sostuvo Pellerano.

Y agregó: “Nos costó mucho durante el año corregir eso, pero bueno, prefiero atacar y que no se ataque, a por ahí que no se ataque, no atacar. Pero bueno, claro, lo podemos corregir en lo que queda del año”. Una identidad que se mantiene El entrenador también defendió la identidad de juego del equipo y explicó que la forma de jugar que mostró Gimnasia ante Chaco For Ever responde a lo que se trabaja durante la semana. “El equipo tiene una identidad, la soltura o la manera de jugar es la que mostramos hoy por el momento”, afirmó. “Siempre digo lo mismo, manejar es hacer en el partido lo que pasás en la semana. Y nosotros hacemos en el partido lo que pasamos en la semana, así que esa soltura es la manera que tenemos de entrenar”. Finalmente, Pellerano reconoció que el equipo pudo haber definido antes el encuentro, pero se mostró satisfecho por haber conseguido el triunfo y mantener el arco en cero. “Faltó convertir el gol antes para estar más tranquilo, podríamos haber ampliado el marcador, lo ampliamos, pero contentos porque terminamos ganando y sobre todo ganando de cero”, concluyó.

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