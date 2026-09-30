La Selección Argentina goleó 4 a 0 a Bolivia en Córdoba

La Selección Argentina se impuso ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por una nueva fecha de amistosos FIFA, y comenzó con una goleada esta nueva etapa del equipo.

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El conjunto argentino fue superior y logró trasladar esa diferencia al marcador con el correr de los minutos. A los 19' del primer tiempo, Lautaro Martínez comenzó la goleada con una guapeada entre los defensores de la visita y una buena definición.

Luego a los 28', Exequiel Palacios profundizó y dejó a Nico Paz mano a mano con el arquero Guillermo Viscarra. El volante ofensivo resolvió con mucha categoría: llegó al área y definió por encima del arquero para establecer el 2-0.

Ya en el segundo tiempo, a los 8 minutos, volvió a aparecer Paz, esta vez como asistidor. El futbolista argentino envió un preciso centro al área que encontró la cabeza de Cuti Romero. El defensor, que disputó su primer partido como capitán de la Selección Argentina, ganó en las alturas y conectó el envío para marcar el 3-0 y ampliar la ventaja de la Albiceleste.

Argentina siguió buscando y tuvo su premio nuevamente sobre el cierre. A los 41 minutos del segundo tiempo, el Pibe Flores, de Boca, protagonizó una gran acción individual, se metió en el área dejando rivales en el camino y generó una nueva oportunidad de gol.

La pelota terminó en los pies del Flaco López, quien no desaprovechó la ocasión y definió para marcar el cuarto de la Selección Argentina.

La Selección Argentina venció a Bolivia.

Burkina Faso y Benín, los próximos rivales

El próximo partido será el sábado 3 de octubre a las 21, cuando Argentina enfrente a Burkina Faso en el Estadio Monumental. El cierre de la serie será el martes 6 de octubre a las 20, nuevamente en el Monumental, ante Benín.

El encuentro frente a Benín tendrá además un condimento especial, ya que será la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina en el país.

Con estos dos compromisos, la Albiceleste completará la triple fecha de amistosos internacionales que comenzó este miércoles ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes.