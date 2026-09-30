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30 de septiembre de 2026 - 19:06
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El liderazgo después de Lionel Messi: cómo formar nuevos referentes

Ximena Gauto Acosta analizó el liderazgo que deja Lionel Messi y explicó qué características necesita un referente positivo dentro de un equipo.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El liderazgo después de Lionel Messi: cómo formar nuevos referentes

El liderazgo después de Lionel Messi: cómo formar nuevos referentes

El liderazgo dentro de la Selección Argentina atraviesa una etapa de transformación ante el futuro alejamiento de Lionel Messi y la aparición de nuevos referentes dentro del plantel. En ese contexto, Ximena Gauto Acosta, especialista en transformación digital y futuro del trabajo, analizó cómo se construye un liderazgo positivo y qué paralelismos existen entre un equipo de fútbol y una organización.

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Para la especialista, la salida de una figura con el peso de Messi no genera simplemente una vacante. Deja, principalmente, una identidad y una forma de conducir al grupo que no puede ser reemplazada de manera automática. “Ese tipo de liderazgo deja no una vacante, sino una identidad”, explicó Gauto Acosta, quien planteó que el desafío no consiste en buscar una copia del capitán argentino.

“No se trata de encontrar al próximo Lionel Messi”

Uno de los principales conceptos que destacó fue que los equipos no deben intentar replicar a una figura histórica, sino identificar qué funciones cumplía dentro del grupo y cómo pueden ser asumidas por otros integrantes.

El liderazgo después de Lionel Messi: cómo formar nuevos referentes

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“La sucesión claramente en este caso no se trata de encontrar el próximo Messi, se trata de encontrar cuáles son las funciones que cumplía ese liderazgo y cómo el sistema ahora va a asumir ese rol”, señaló.

La especialista trasladó este análisis al ámbito empresarial, donde la salida de un referente también obliga a reorganizar funciones y responsabilidades. “Cuando se va un histórico lo que se busca no es replicar, porque ahí hay una trampa”, sostuvo.

Qué características tiene un líder positivo

Gauto Acosta remarcó que una de las principales condiciones del liderazgo es la capacidad de generar influencia positiva sobre quienes forman parte de un equipo. “Liderar no es un rol, es una relación”, afirmó. En ese sentido, explicó que un líder no se define únicamente por su talento individual, sino por su capacidad para potenciar al resto, generar vínculos y construir equipos de alto rendimiento.

Entre las principales características mencionó la capacidad de escucha, la empatía, la influencia positiva, la posibilidad de facilitar conversaciones y la habilidad para abordar los problemas en el momento adecuado.

También destacó la importancia de involucrar al grupo en la búsqueda de soluciones. “No se trata de ponerte la cinta de capitán, sino de realmente crear las condiciones para lograr los objetivos que tiene un equipo”, indicó.

Un liderazgo distribuido dentro de la Selección

Otro de los puntos centrales del análisis fue la idea de distribuir el liderazgo entre diferentes integrantes del plantel. Según explicó, el desafío no pasa por encontrar un único “caudillo” o una figura que concentre toda la responsabilidad, sino por generar una estructura en la que varios jugadores puedan ocupar distintos roles.

En ese esquema aparecen futbolistas como Cristian “Cuti” Romero, Emiliano “Dibu” Martínez y Lautaro Martínez, quienes fueron asumiendo diferentes responsabilidades dentro de la Selección. “Vos no buscás un caudillo, lo que buscás no es un héroe, lo que buscás es empezar a construir ese tipo de liderazgo que es transferible, que se apoya en otros jugadores”, explicó.

Para Gauto Acosta, distribuir las responsabilidades permite pensar no solamente en el presente del equipo, sino también en su continuidad.

Adaptarse también forma parte de liderar

La especialista también explicó que asumir un rol de liderazgo implica aprender a manejar las propias características personales. En el caso de jugadores con un temperamento fuerte, señaló que esas cualidades pueden ser valiosas, aunque deben adaptarse a las necesidades del grupo.

“Uno cuando está en un rol de liderazgo tiene que ecualizar incluso aquellas cosas que pueden ser positivas”, sostuvo. Y agregó que imponer respeto, ir al frente o mostrar carácter puede ser importante, pero un líder debe saber cuándo bajar los niveles de intensidad y acomodarse a cada situación.

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