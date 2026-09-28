La AFA dio a conocer a qué hora será el amistoso de despedida de Lionel Messi.

La Selección argentina ya tiene calendario para sus próximos tres compromisos. El equipo de Lionel Scaloni se medirá ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, con días y horarios confirmados por la AFA y que tiene como condimento especial la despedida de Lionel Messi.

La Selección argentina ya tiene definido el calendario de sus próximos tres partidos. La AFA dio a conocer cuándo jugará el equipo de Lionel Scaloni frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín , con días y horarios confirmados para cada uno de los amistosos que afrontará en los próximos días.

La agenda comenzará el miércoles 30 de septiembre , a las 21 , con el partido ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El segundo encuentro será el sábado 3 de octubre , en el mismo horario, frente a Burkina Faso en el Monumental .

La serie se cerrará el martes 6 de octubre a las 20 , cuando la Selección argentina reciba a Benín en el Monumental . El partido estará marcado por la despedida de Lionel Messi , quien disputará su último encuentro con la Albiceleste en suelo argentino.

Después de la jornada libre del domingo, la Selección argentina retomará este lunes los entrenamientos en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. El equipo de Lionel Scaloni trabajará desde las 16, con los primeros 30 minutos de la práctica abiertos a la prensa, de cara al amistoso ante Bolivia.

Cuándo llega Messi a la Argentina y el futuro de Scaloni

El rosarino llegará a la Argentina en los próximos días con un nuevo registro a su favor. Messi viene de convertirle un golazo de tiro libre al Columbus Crew y alcanzó las 76 conquistas por esta vía, a apenas dos del récord histórico de Marcelinho Carioca.

En paralelo, la Selección argentina tiene como uno de sus temas centrales la continuidad de Lionel Scaloni. El técnico ya se reunió con Claudio “Chiqui” Tapia y, según trascendió, las conversaciones avanzan hacia una extensión de su vínculo con la Albiceleste.

Para el encuentro ante Benín, además de Lionel Messi, estarán disponibles Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi. El defensor ya anunció su decisión de no continuar en la Selección argentina, mientras que todo apunta a que los dos mediocampistas también transitan sus últimos partidos con la Albiceleste.

En tanto, Enzo Fernández deberá cumplir una fecha de suspensión por la expulsión que sufrió en la final del Mundial 2026 frente a España y se perderá el duelo ante Bolivia, aunque podrá jugar contra Burkina Faso y Benín.

La convocatoria sufrió dos bajas antes del primer partido: Thiago Almada y Juan Foyth fueron desafectados por distintas lesiones musculares. Así, Scaloni tiene a disposición a 30 futbolistas para el encuentro frente a Bolivia.