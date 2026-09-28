lunes 28 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de septiembre de 2026 - 17:17
Deportes.

La AFA dio a conocer a qué hora será el amistoso de despedida de Lionel Messi

El equipo de Lionel Scaloni afrontará tres encuentros y la AFA confirmó cuándo se jugará cada uno. Los detalles, en la nota.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La AFA dio a conocer a qué hora será el amistoso de despedida de Lionel Messi.&nbsp;

La AFA dio a conocer a qué hora será el amistoso de despedida de Lionel Messi. 

La Selección argentina ya tiene calendario para sus próximos tres compromisos. El equipo de Lionel Scaloni se medirá ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, con días y horarios confirmados por la AFA y que tiene como condimento especial la despedida de Lionel Messi.

Lee además
Cristian y Nicolás Clady hicieron historia para Jujuy en elNacional de Tiro
Deportes.

Cristian y Nicolás Clady hicieron historia para Jujuy en el Nacional de Tiro
Lando Norris le pidió disculpas a Franco Colapinto tras el GP de Azerbaiyán. 
Deportes.

Lando Norris se retractó y le pidió disculpas a Franco Colapinto tras el GP de Azerbaiyán

La AFA dio a conocer a qué hora será el amistoso de despedida de Lionel Messi

La Selección argentina ya tiene definido el calendario de sus próximos tres partidos. La AFA dio a conocer cuándo jugará el equipo de Lionel Scaloni frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, con días y horarios confirmados para cada uno de los amistosos que afrontará en los próximos días.

La agenda comenzará el miércoles 30 de septiembre, a las 21, con el partido ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El segundo encuentro será el sábado 3 de octubre, en el mismo horario, frente a Burkina Faso en el Monumental.

La serie se cerrará el martes 6 de octubre a las 20, cuando la Selección argentina reciba a Benín en el Monumental. El partido estará marcado por la despedida de Lionel Messi, quien disputará su último encuentro con la Albiceleste en suelo argentino.

Después de la jornada libre del domingo, la Selección argentina retomará este lunes los entrenamientos en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. El equipo de Lionel Scaloni trabajará desde las 16, con los primeros 30 minutos de la práctica abiertos a la prensa, de cara al amistoso ante Bolivia.

Cuándo llega Messi a la Argentina y el futuro de Scaloni

El rosarino llegará a la Argentina en los próximos días con un nuevo registro a su favor. Messi viene de convertirle un golazo de tiro libre al Columbus Crew y alcanzó las 76 conquistas por esta vía, a apenas dos del récord histórico de Marcelinho Carioca.

En paralelo, la Selección argentina tiene como uno de sus temas centrales la continuidad de Lionel Scaloni. El técnico ya se reunió con Claudio “Chiqui” Tapia y, según trascendió, las conversaciones avanzan hacia una extensión de su vínculo con la Albiceleste.

Para el encuentro ante Benín, además de Lionel Messi, estarán disponibles Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi. El defensor ya anunció su decisión de no continuar en la Selección argentina, mientras que todo apunta a que los dos mediocampistas también transitan sus últimos partidos con la Albiceleste.

En tanto, Enzo Fernández deberá cumplir una fecha de suspensión por la expulsión que sufrió en la final del Mundial 2026 frente a España y se perderá el duelo ante Bolivia, aunque podrá jugar contra Burkina Faso y Benín.

La convocatoria sufrió dos bajas antes del primer partido: Thiago Almada y Juan Foyth fueron desafectados por distintas lesiones musculares. Así, Scaloni tiene a disposición a 30 futbolistas para el encuentro frente a Bolivia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cristian y Nicolás Clady hicieron historia para Jujuy en el Nacional de Tiro

Lando Norris se retractó y le pidió disculpas a Franco Colapinto tras el GP de Azerbaiyán

Gimnasia de Jujuy remontó frente a San Martín de Tucumán y terminó 2 a 2

Épica remontada de Boca ante Racing: perdía 2-0 y lo dio vuelta sobre el final en la Copa Argentina

Lamine Yamal reveló qué le dijo a Lionel Messi en ese recordado abrazo

Lo que se lee ahora
Lando Norris le pidió disculpas a Franco Colapinto tras el GP de Azerbaiyán. 
Deportes.

Lando Norris se retractó y le pidió disculpas a Franco Colapinto tras el GP de Azerbaiyán

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tragedia en avenida Bolivia: murió un hombre de 29 años en el traslado de una carroza
Jujuy.

Tragedia en avenida Bolivia: murió un hombre de 29 años en el traslado de una carroza

Alerta amarilla por lluvias en Jujuy 
Jujuy.

Rige alerta amarilla por fuertes tormentas para Jujuy: cuándo y qué zonas

Accidente en av. Bolivia: un joven perdió la vida tras ser aplastado por la carroza 
Jujuy.

Accidente en av. Bolivia: un hombre resultó herido durante el traslado de una carroza

Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Cronograma de pago de sueldos a estatales de Jujuy

Gimnasia de Jujuy empató ante San Martín de Tucumán
Deportes.

Gimnasia de Jujuy remontó frente a San Martín de Tucumán y terminó 2 a 2

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel