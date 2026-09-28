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28 de septiembre de 2026 - 16:49
Deportes.

Cristian y Nicolás Clady hicieron historia para Jujuy en el Nacional de Tiro

Nicolás Clady ganó el Torneo Evaluativo Nacional de Foso Olímpico de tiro con 27 aciertos sobre 30 platos. Su papá, Cristian, fue segundo.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cristian y Nicolás Clady hicieron historia para Jujuy en elNacional de Tiro

Cristian y Nicolás Clady hicieron historia para Jujuy en el Nacional de Tiro

El jujeño Nicolás Clady se consagró campeón del Torneo Evaluativo Nacional disputado en Córdoba, en la modalidad Foso Olímpico, también conocida como tiro al platillo con escopeta.

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Un histórico 1-2 para Jujuy

La actuación jujeña fue todavía más destacada porque el segundo lugar también quedó en manos de la provincia. Cristian Clady, papá de Nicolás, terminó segundo con 25 aciertos sobre 30 platos, completando un histórico 1-2 para Jujuy en el certamen nacional. El resultado refleja el gran nivel mostrado por ambos tiradores a lo largo de la competencia y consolida a Jujuy entre las provincias protagonistas de la disciplina.

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Nicolás Clady

El podio completo

El tercer puesto fue para el tucumano Fernando Vidal, quien completó el podio del Torneo Evaluativo Nacional. De esta manera, Nicolás Clady cerró una actuación sobresaliente en Córdoba y sumó un nuevo logro para el tiro deportivo jujeño, acompañado además por una destacada performance de su padre.

Categoría Trap en el tiro

En el caso del foso olímpico, comúnmente llamado trap o tiro al plato, es la especialidad donde seis tiradores disparan alternándose en cinco pedanas o estaciones de tiro distintas que están a tres metros la una de la otra.

Las máquinas que lanzan platos se ubican en una fosa o trinchera a quince metros de las pedanas de donde disparan los cinco tiradores, y un sexto esperando turno detrás del primero, los platos son lanzados en diferentes direcciones mediante comandos de voz de cada tirador, y a medida que se termina cada ronda de tiro de los cinco tiradores en las estaciones de tiro, se desplazan hacia la siguiente y el quinto tirador toma el lugar del sexto detrás del primer tirador. Cada serie se compone de 25 platos, y la puntuación es de 125 platos para hombres y 75 para mujeres.

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