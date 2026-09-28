Cristian y Nicolás Clady hicieron historia para Jujuy en el Nacional de Tiro

El jujeño Nicolás Clady se consagró campeón del Torneo Evaluativo Nacional disputado en Córdoba, en la modalidad Foso Olímpico, también conocida como tiro al platillo con escopeta.

El representante de Jujuy tuvo una destacada actuación en la instancia final y logró quedarse con el primer puesto tras registrar 27 aciertos sobre 30 platos, resultado que le permitió imponerse en la competencia.

Un histórico 1-2 para Jujuy La actuación jujeña fue todavía más destacada porque el segundo lugar también quedó en manos de la provincia. Cristian Clady, papá de Nicolás, terminó segundo con 25 aciertos sobre 30 platos, completando un histórico 1-2 para Jujuy en el certamen nacional. El resultado refleja el gran nivel mostrado por ambos tiradores a lo largo de la competencia y consolida a Jujuy entre las provincias protagonistas de la disciplina.

Nicolás Clady El podio completo El tercer puesto fue para el tucumano Fernando Vidal, quien completó el podio del Torneo Evaluativo Nacional. De esta manera, Nicolás Clady cerró una actuación sobresaliente en Córdoba y sumó un nuevo logro para el tiro deportivo jujeño, acompañado además por una destacada performance de su padre.

Categoría Trap en el tiro En el caso del foso olímpico, comúnmente llamado trap o tiro al plato, es la especialidad donde seis tiradores disparan alternándose en cinco pedanas o estaciones de tiro distintas que están a tres metros la una de la otra. Las máquinas que lanzan platos se ubican en una fosa o trinchera a quince metros de las pedanas de donde disparan los cinco tiradores, y un sexto esperando turno detrás del primero, los platos son lanzados en diferentes direcciones mediante comandos de voz de cada tirador, y a medida que se termina cada ronda de tiro de los cinco tiradores en las estaciones de tiro, se desplazan hacia la siguiente y el quinto tirador toma el lugar del sexto detrás del primer tirador. Cada serie se compone de 25 platos, y la puntuación es de 125 platos para hombres y 75 para mujeres.

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