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30 de septiembre de 2026 - 09:19
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La Selección Argentina enfrenta a Bolivia: horario, sede y todos los detalles del amistoso

La selección dirigida por Lionel Scaloni se mide este miércoles ante Bolivia en Córdoba, en un encuentro que tendrá al colombiano Jhon Ospina como árbitro.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Selección Argentina enfrenta a Bolivia.

La Selección Argentina enfrenta a Bolivia.

La Selección Argentina se enfrentará a Bolivia este miércoles en un partido de preparación internacional, en el marco de la primera ventana FIFA posterior al Mundial 2026. El duelo comenzará a las 21, según el horario de Argentina, y tendrá como escenario el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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El colombiano Jhon Ospina será el encargado de impartir justicia, mientras que la transmisión televisiva estará a cargo de Telefé y TyC Sports y el partido también podrá verse online mediante TyC Sports Play.

El equipo nacional conducido por Lionel Scaloni inicia en esta jornada una serie de tres encuentros previstos para la actual fecha FIFA. Tras el duelo de este miércoles, volverá a presentarse en el estadio Monumental, donde disputará los dos partidos restantes: el sábado 3 de octubre a las 21 ante Burkina Faso y el martes 6 a las 20 frente a Benín.

El último compromiso será el centro de todas las miradas, debido a que significará la despedida de Lionel Messi de la selección argentina. El capitán no estará presente en los dos partidos anteriores y tendrá su presentación final con la camiseta celeste y blanca en una jornada que se perfila como especial y cargada de emoción.

Por su parte, Bolivia también tiene previstos tres amistosos durante esta ventana internacional. El primero se disputó el domingo pasado frente a Paraguay, que se impuso 2-0 en el Audi Field de Washington D. C., Estados Unidos, con dos goles de Miguel Almirón.

El conjunto boliviano se enfrentará a Argentina este miércoles y cerrará su participación en la ventana internacional el domingo 4 de octubre a las 19.30 (hora argentina), cuando sea local ante Gambia en el estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra.

El antecedente más reciente entre ambos seleccionados se remonta al 15 de octubre de 2024, por la décima jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026. En aquella oportunidad, Argentina se impuso por 6-0 en el estadio Monumental, con tres goles de Lionel Messi y los restantes de Thiago Almada, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

  • Argentina llega con una amplia superioridad en sus últimos cuatro enfrentamientos: marcó 16 tantos y solamente recibió uno, producto de triunfos por 6-0, 4-1 y dos veces por 3-0.
  • El último triunfo de Bolivia ante el seleccionado argentino data del 28 de marzo de 2017, cuando consiguió imponerse como local y quedarse con los tres puntos en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Argentina vs. Bolivia: todo lo que hay que saber

  • Amistoso internacional.
  • Día: Miércoles 30 de septiembre.
  • Hora: 21 (horario argentino).
  • Estadio: Mario Alberto Kempes.
  • Árbitro: Jhon Ospina (Colombia).

Argentina vs. Bolivia: cómo ver online

El encuentro se disputará este miércoles desde las 21, según el horario argentino, en Córdoba. La transmisión estará disponible por Telefé y TyC Sports en televisión, mientras que quienes prefieran seguirlo online podrán hacerlo mediante TyC Sports Play.

  • Telefé.
  • TyC Sports.
  • TyC Sports Play.

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