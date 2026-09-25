La Sub 19 argentina perdió ante Paraguay en los penales y se quedó con la medalla plateada.

La Selección Argentina Sub 19 no pudo quedarse con el título de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo conducido por Diego Placente empató 0-0 ante Paraguay en el tiempo reglamentario, en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, y la definición se trasladó a los penales.

La Selección Argentina Sub 19 , bajo la conducción de Diego Placente , quedó a las puertas del oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 . En una final disputada en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, el combinado nacional igualó 0-0 con Paraguay durante los 90 minutos y todo se resolvió desde los doce pasos.

En una tanda muy pareja, Paraguay se impuso 5-4 en los penales y se quedó con la medalla de oro. Argentina, por su parte, obtuvo la presea de plata .

Argentina salió decidida a buscar el partido y tuvo las primeras aproximaciones durante los minutos iniciales , principalmente mediante acciones de pelota detenida. A los pocos minutos, Facundo Carrizo ejecutó un tiro libre que pasó muy cerca del ángulo, pero terminó afuera. Luego, una infracción sobre Ian Subiabre , cerca del sector izquierdo, volvió a darle al seleccionado argentino una oportunidad para inquietar al arquero paraguayo.

La respuesta de la Albirroja llegó a los 15 minutos, con un remate de Pedro Zarza que se fue apenas desviado. El conjunto paraguayo intentaba progresar rápidamente, aunque la defensa argentina lograba interrumpir sus avances.

Tras el descanso, Argentina salió con otra intensidad y estuvo muy cerca de romper el cero. Apenas comenzado el complemento, Facundo Jainikoski, quien había ingresado desde el banco, recibió una pelota en profundidad y quedó cara a cara con el arquero.

El delantero buscó definir cruzado, pero el remate pasó apenas al lado del palo. A los 56 minutos, el que tuvo el gol fue Ramiro Tulián, con un disparo que se estrelló contra el palo y volvió a dejar al conjunto de Diego Placente al borde del 1-0.

Luego, a los 66, Subiabre probó desde afuera del área, aunque su intento fue desviado y terminó en tiro de esquina. Paraguay también respondió y contó con dos chances importantes para abrir el marcador.

La tanda de penales

Argentina y Paraguay protagonizaron una tanda de penales cargada de tensión después del 0-0 en los 90 minutos. Felipe Esquivel abrió la serie con un gol para el conjunto argentino, pero Milan Freyres igualó rápidamente. Después, Franco Domínguez convirtió para Argentina y Joaquín Bogarín mantuvo la paridad. La historia continuó con los goles de Thiago Pérez y Amín Cristaldo, que dejaron el marcador 3-3.

El momento clave llegó con Leandro Olima, cuyo remate se fue por encima del travesaño. Rodrigo Vera aprovechó la oportunidad y puso a Paraguay 4-3 arriba. La presión pasó entonces al conjunto argentino, pero Facundo Jainikoski respondió con una ejecución al centro y volvió a igualar la tanda. Finalmente, Mauro Coronel convirtió el último penal y le dio a Paraguay la victoria por 5-4, para quedarse con el oro en Rosario.

El camino de Argentina hasta la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 estuvo lejos de ser sencillo. El conjunto dirigido por Diego Placente comenzó su participación con una derrota justamente frente a su rival de la definición: Paraguay se impuso 2-1 en el debut de ambos en la competencia y le propinó un duro golpe al seleccionado local.

Sin embargo, Argentina logró recuperarse rápidamente y consiguió su primera victoria ante Uruguay, al que derrotó por 1-0 para mantenerse con vida en el certamen. En la última fecha de la fase de grupos, el conjunto nacional volvió a sufrir hasta el final, pero rescató un 1-1 agónico frente a Venezuela que le permitió avanzar a las semifinales.

Ya entre los cuatro mejores, Argentina volvió a necesitar de los últimos minutos para conseguir la clasificación. El pasado miércoles, el seleccionado venció 1-0 a Perú con un gol sobre el final y se aseguró un lugar en la definición por la medalla de oro.