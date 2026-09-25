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25 de septiembre de 2026 - 10:12
Jujuy.

Cuota alimentaria después de los 18, qué dice la ley: la explicación de un abogado jujeño

Cumplir 18 años no termina automáticamente con la cuota alimentaria: puede mantenerse hasta los 21 y extenderse hasta los 25 si el hijo estudia.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Qué pasa con la cuota alimentaria después de los 18 años&nbsp;

Qué pasa con la cuota alimentaria después de los 18 años 

Cumplir 18 años no significa que la cuota alimentaria finalice automáticamente. En Argentina, la cuota puede mantenerse hasta los 21 años y extenderse hasta los 25 cuando el hijo o la hija estudia o se capacita. Además, cuando existe un descuento judicial sobre el sueldo, es necesario realizar un trámite para solicitar el cese.

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El abogado César Lera explicó cómo funciona este régimen, qué sucede cuando existen incumplimientos y cuáles son las herramientas disponibles para reclamar el pago de alimentos.

Cumplir 18 años no termina automáticamente con la cuota

Una de las dudas más frecuentes aparece cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad. Según explicó el abogado, la regla general establece que la cuota alimentaria debe mantenerse hasta los 21 años.

La obligación puede extenderse hasta los 25 años cuando el joven estudia o se encuentra realizando una capacitación. Es decir, alcanzar los 18 años no provoca por sí solo el final del aporte económico de los progenitores.

Además, cuando la cuota se descuenta directamente del recibo de sueldo, el cese tampoco se produce de manera automática. Para que deje de efectuarse la retención, debe iniciarse el correspondiente trámite judicial.

Lera señaló que incluso atendió casos en los que el descuento continuó durante años porque nunca se había solicitado formalmente su finalización.

¿Un hijo mayor de edad puede administrar su propia cuota?

Al alcanzar los 18 años también existe la posibilidad de que el propio hijo solicite administrar directamente parte de la cuota alimentaria.

De acuerdo con lo explicado durante la entrevista, puede establecerse que una parte continúe destinada al progenitor con quien vive, para afrontar servicios y gastos del hogar, mientras que otra porción sea manejada directamente por el joven para cubrir sus necesidades personales.

Asimismo, una persona mayor de 18 años puede iniciar por sí misma un reclamo alimentario. Esto también puede ocurrir cuando el joven vive con otros familiares, como sus abuelos, y ninguno de sus padres aporta para su manutención.

En esos casos, sostuvo Lera, el hijo puede reclamar la cuota a ambos progenitores.

Qué incluye la cuota alimentaria

La cuota no contempla únicamente alimentos. También abarca distintos gastos relacionados con la vida cotidiana y el desarrollo de niños y adolescentes.

Entre ellos se encuentran vestimenta, educación, salud, gastos ordinarios y extraordinarios, además de otros costos vinculados a la subsistencia. Cuando no existe un empleo registrado que permita establecer claramente los ingresos, los juzgados pueden recurrir a diferentes indicadores para determinar el monto correspondiente.

El abogado mencionó entre esas referencias al denominado índice de crianza, utilizado para estimar gastos según las distintas edades de los hijos.

Qué pasa cuando el progenitor no tiene un trabajo registrado

Uno de los escenarios más complejos se presenta cuando la persona obligada a pagar la cuota no tiene un salario formal o no registra ingresos, pese a mantener un determinado nivel de vida.

Según Lera, en esas situaciones la Justicia dispone de diferentes herramientas para intentar garantizar el cumplimiento. Entre las medidas mencionó restricciones vinculadas al carnet de conducir o autorizaciones para determinadas actividades.

El entrevistado hizo referencia al artículo 553 del Código Civil y Comercial y señaló que pueden adoptarse distintas medidas frente a incumplimientos reiterados.

Incumplimientos y posibles consecuencias

Durante la entrevista también se abordó un caso ocurrido en Córdoba, donde un cantante habría acumulado incumplimientos en el pago de la cuota alimentaria de su hija de 14 años.

Según el relato, ante la imposibilidad de localizarlo en los domicilios habituales debido a su actividad laboral y sus viajes, finalmente fue notificado en el lugar donde se encontraba trabajando. Posteriormente se presentó a declarar y manifestó su intención de comenzar a cumplir con los pagos.

Lera explicó que, ante determinados incumplimientos, también puede intervenir la Justicia penal, además de las medidas que se adopten en el fuero de familia.

En Jujuy, las consultas por alimentos siguen siendo frecuentes

El abogado indicó que en Jujuy suelen tomarse determinados porcentajes como referencia cuando existe un trabajo registrado y mencionó que, habitualmente, puede rondar el 20% de los ingresos por hijo, aunque cada situación debe analizarse particularmente.

También señaló que las consultas vinculadas con cuotas alimentarias aumentan en contextos de mayores dificultades económicas, principalmente cuando los gastos familiares crecen y resulta más difícil afrontar en soledad las necesidades de los hijos.

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