El Niño en Jujuy: Como proteger la casa ante la posibilidad de lluvias y tormentas intensas

Desde Defensa Civil brindaron recomendaciones ante las condiciones climáticas severas que podrían llegar a Jujuy con el fenómeno de El Niño. En este sentido lanzaron la campaña “ prevenir hoy, proteger mañana” para prevenir y “proteger tu hogar, tu familia y tus bienes ante las lluvias intensas y tormentas que se intensifica este año”.
Es importante recordar que este fenómeno puede traer lluvias intensas, crecidas de río, inundaciones y deslizamientos de tierra y piedras.
¿Qué podemos hacer?
Entre las recomendaciones principales están:
Mantener nuestro entorno limpio: No arrojar basura en la calle, canales o ríos.
Preparar nuestro hogar: Revisar techos, canaletas y desagües.
Kit de emergencia: Es importante tener un kit de emergencia con agua, linterna, radio, alimentos no perecederos, botiquín y documentación importante de toda la familia.
Información segura y confiable: Prestar atención a los canales oficiales y confiables.
Cuidar a los más vulnerables: Prestar ayuda a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
posibles efectos del Super Niño
Zonas de riesgo en Jujuy
Es muy importante evitar asentarse o permanecer en zonas bajas y cercanas a ríos. También evitar las quebradas o cauces.
La provincia de Jujuy tiene diferentes riesgos por su geografía, entre ellos están las inundaciones, crecidas repentinas de ríos y arroyos, deslizamientos de tierra y tormentas eléctricas.
Ante alguna emergencia, las autoridades recordaron que pueden comunicarse al 103 de Defensa Civil y al número de Emergencias 911.
¿Cómo impactará El Niño en Jujuy?
En diálogo con Canal 4 y TodoJujuy, Mónica Valdiviezo y Rafael Hurtado, integrantes de la Cátedra de Agroclimatología de la UNJu, analizaron el escenario luego de participar de una mesa de clima convocada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.
“Tenemos una región que es la Puna, donde la fase cálida, que se llama El Niño, afecta disminuyendo la precipitación. Sobre lo que precipita, que a veces es muy poco, todavía va a disminuir más”, explicó Hurtado.
El especialista recordó lo sucedido durante 2015 y 2016, cuando se registró un episodio intenso, y señaló que para este ciclo también se espera un Niño muy fuerte.
Por su parte Valdiviezo explicó que El Niño también está asociado a los denominados eventos extremos, que pueden generar precipitaciones muy intensas concentradas en pocas horas; “puede ocurrir que la cantidad de precipitación de un mes sea de 40 milímetros y una lluvia traiga 25. Una sola lluvia ya está prácticamente cumpliendo todo lo que llovería en el mes”.
“Tenemos mucha incertidumbre con lo que puede llegar a pasar en los valles cálidos o templados”, señaló Hurtado.
Cuándo se sentirán los efectos más fuertes
Según Valdiviezo, el fenómeno ya se encuentra activo y existe una probabilidad de entre 90% y 100% de atravesar un Niño intenso o fuerte.
“Ya estamos”, afirmó la especialista, y explicó que el calentamiento inusual del Océano Pacífico Ecuatorial genera cambios en la presión atmosférica que posteriormente repercuten sobre nuestro país.
Las consecuencias más importantes podrían sentirse entre diciembre y enero, aunque algunos meteorólogos proyectan que el fenómeno podría extenderse hasta el otoño de 2027.
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