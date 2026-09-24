El Niño en Jujuy: Como proteger la casa ante la posibilidad de lluvias y tormentas intensas

Desde Defensa Civil brindaron recomendaciones ante las condiciones climáticas severas que podrían llegar a Jujuy con el fenómeno de El Niño . En este sentido lanzaron la campaña “ prevenir hoy, proteger mañana ” para prevenir y “proteger tu hogar, tu familia y tus bienes ante las lluvias intensas y tormentas que se intensifica este año”.

Clima. Super Niño en Jujuy: alertan por el mantenimiento de los desagües y canaletas de las viviendas

País. El Súper Niño llegará a la Argentina: cuáles serán las provincias más afectadas

Es importante recordar que este fenómeno puede traer l luvias intensas, crecidas de río, inundaciones y deslizamientos de tierra y piedras .

Mantener nuestro entorno limpio: No arrojar basura en la calle, canales o ríos.

Preparar nuestro hogar: Revisar techos, canaletas y desagües.

Kit de emergencia: Es importante tener un kit de emergencia con agua, linterna, radio, alimentos no perecederos, botiquín y documentación importante de toda la familia.

Información segura y confiable: Prestar atención a los canales oficiales y confiables.

Cuidar a los más vulnerables: Prestar ayuda a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

posibles efectos del Super Niño

Zonas de riesgo en Jujuy

Es muy importante evitar asentarse o permanecer en zonas bajas y cercanas a ríos. También evitar las quebradas o cauces.

La provincia de Jujuy tiene diferentes riesgos por su geografía, entre ellos están las inundaciones, crecidas repentinas de ríos y arroyos, deslizamientos de tierra y tormentas eléctricas.

Ante alguna emergencia, las autoridades recordaron que pueden comunicarse al 103 de Defensa Civil y al número de Emergencias 911.

¿Cómo impactará El Niño en Jujuy?

En diálogo con Canal 4 y TodoJujuy, Mónica Valdiviezo y Rafael Hurtado, integrantes de la Cátedra de Agroclimatología de la UNJu, analizaron el escenario luego de participar de una mesa de clima convocada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

“Tenemos una región que es la Puna, donde la fase cálida, que se llama El Niño, afecta disminuyendo la precipitación. Sobre lo que precipita, que a veces es muy poco, todavía va a disminuir más”, explicó Hurtado.

El especialista recordó lo sucedido durante 2015 y 2016, cuando se registró un episodio intenso, y señaló que para este ciclo también se espera un Niño muy fuerte.

Por su parte Valdiviezo explicó que El Niño también está asociado a los denominados eventos extremos, que pueden generar precipitaciones muy intensas concentradas en pocas horas; “puede ocurrir que la cantidad de precipitación de un mes sea de 40 milímetros y una lluvia traiga 25. Una sola lluvia ya está prácticamente cumpliendo todo lo que llovería en el mes”.

“Tenemos mucha incertidumbre con lo que puede llegar a pasar en los valles cálidos o templados”, señaló Hurtado.

Cuándo se sentirán los efectos más fuertes

Según Valdiviezo, el fenómeno ya se encuentra activo y existe una probabilidad de entre 90% y 100% de atravesar un Niño intenso o fuerte.

“Ya estamos”, afirmó la especialista, y explicó que el calentamiento inusual del Océano Pacífico Ecuatorial genera cambios en la presión atmosférica que posteriormente repercuten sobre nuestro país.

Las consecuencias más importantes podrían sentirse entre diciembre y enero, aunque algunos meteorólogos proyectan que el fenómeno podría extenderse hasta el otoño de 2027.