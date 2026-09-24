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24 de septiembre de 2026 - 15:33
Clima.

El Niño en Jujuy: Como proteger la casa ante la posibilidad de lluvias y tormentas intensas

Desde Defensa Civil brindaron recomendaciones ante las condiciones climáticas severas que podrían llegar con el fenómeno de El Niño a Jujuy.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Fenómeno de El Niño (imagen creada con IA).

Fenómeno de El Niño (imagen creada con IA).

Desde Defensa Civil brindaron recomendaciones ante las condiciones climáticas severas que podrían llegar a Jujuy con el fenómeno de El Niño. En este sentido lanzaron la campaña “ prevenir hoy, proteger mañana” para prevenir y “proteger tu hogar, tu familia y tus bienes ante las lluvias intensas y tormentas que se intensifica este año”.

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Es importante recordar que este fenómeno puede traer lluvias intensas, crecidas de río, inundaciones y deslizamientos de tierra y piedras.

¿Qué podemos hacer?

Entre las recomendaciones principales están:

Mantener nuestro entorno limpio: No arrojar basura en la calle, canales o ríos.

Preparar nuestro hogar: Revisar techos, canaletas y desagües.

Kit de emergencia: Es importante tener un kit de emergencia con agua, linterna, radio, alimentos no perecederos, botiquín y documentación importante de toda la familia.

Información segura y confiable: Prestar atención a los canales oficiales y confiables.

Cuidar a los más vulnerables: Prestar ayuda a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

posibles efectos del Super Niño

posibles efectos del Super Niño

Zonas de riesgo en Jujuy

Es muy importante evitar asentarse o permanecer en zonas bajas y cercanas a ríos. También evitar las quebradas o cauces.

La provincia de Jujuy tiene diferentes riesgos por su geografía, entre ellos están las inundaciones, crecidas repentinas de ríos y arroyos, deslizamientos de tierra y tormentas eléctricas.

Ante alguna emergencia, las autoridades recordaron que pueden comunicarse al 103 de Defensa Civil y al número de Emergencias 911.

¿Cómo impactará El Niño en Jujuy?

En diálogo con Canal 4 y TodoJujuy, Mónica Valdiviezo y Rafael Hurtado, integrantes de la Cátedra de Agroclimatología de la UNJu, analizaron el escenario luego de participar de una mesa de clima convocada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

“Tenemos una región que es la Puna, donde la fase cálida, que se llama El Niño, afecta disminuyendo la precipitación. Sobre lo que precipita, que a veces es muy poco, todavía va a disminuir más”, explicó Hurtado.

El especialista recordó lo sucedido durante 2015 y 2016, cuando se registró un episodio intenso, y señaló que para este ciclo también se espera un Niño muy fuerte.

Por su parte Valdiviezo explicó que El Niño también está asociado a los denominados eventos extremos, que pueden generar precipitaciones muy intensas concentradas en pocas horas; “puede ocurrir que la cantidad de precipitación de un mes sea de 40 milímetros y una lluvia traiga 25. Una sola lluvia ya está prácticamente cumpliendo todo lo que llovería en el mes”.

“Tenemos mucha incertidumbre con lo que puede llegar a pasar en los valles cálidos o templados”, señaló Hurtado.

Cuándo se sentirán los efectos más fuertes

Según Valdiviezo, el fenómeno ya se encuentra activo y existe una probabilidad de entre 90% y 100% de atravesar un Niño intenso o fuerte.

“Ya estamos”, afirmó la especialista, y explicó que el calentamiento inusual del Océano Pacífico Ecuatorial genera cambios en la presión atmosférica que posteriormente repercuten sobre nuestro país.

Las consecuencias más importantes podrían sentirse entre diciembre y enero, aunque algunos meteorólogos proyectan que el fenómeno podría extenderse hasta el otoño de 2027.

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