Último desfile de carrozas de la FNE 2026 con puntuación: horario y orden de pasada

La FNE 2026 tendrá este jueves 24 de septiembre una de sus noches más importantes. Desde las 19, las 84 instituciones participantes realizarán en Ciudad Cultural el último desfile doble con puntuación, antes de la esperada entrega de premios, sumado a que será en el día del carrocero.
La jornada se desarrolla además en el marco del Día del Carrocero, una fecha especialmente dedicada a reconocer el trabajo de los estudiantes que durante meses construyeron carrozas, carruajes y técnicas.
Esta será la última pasada frente al jurado, por lo que cada detalle volverá a ser clave. El Grupo A desfilará en orden invertido y, posteriormente, será el turno del Grupo B en orden normal.
La actividad comenzará a las 19 horas y podrá seguirse en vivo por Canal 4 de Jujuy, con cobertura y seguimiento permanente de TodoJujuy.com.
Última pasada con puntuación
Este jueves los estudiantes completarán la instancia competitiva de la FNE. Las 84 instituciones tendrán su última oportunidad de mostrar ante el jurado el trabajo realizado en cada estructura, movimiento, iluminación, decoración y propuesta artística.
La agenda oficial contempla para este jueves el desfile doble desde las 19 en Ciudad Cultural. El sábado 26 será la entrega de premios, prevista desde las 18.
Orden del Grupo A invertido
- ARENI
- Secundario 62 “La Salle”
- Secundario 12 de Pirquitas
- Bachillerato 2
- Polivalente 2 de San Pedro
- Colegio Divino Redentor
- Bachillerato 16
- Agrotécnica 1 El Brete
- Canónigo Gorriti
- Secundario 35 de Los Alisos
- Los Olivos de San Pedro
- Colegio FASTA San Alberto Magno
- Colegio 1 de Volcán
- Nueva Generación
- Escuela Normal de Humahuaca
- Comercial 1 de Perico
- EET 2 de San Pedro
- Parroquial de El Carmen
- Secundario 54
- Colegio Mayor Jujuy
- Comercial 2 de Palpalá
- EET 1 de San Pedro
- Provincial de Comercio 3
- Secundario 33 de Reyes
- Colegio Blaise Pascal
- Comercial 2
- EET 1 de Maimará
- Escuela Provincial de Arte 1 “Medardo Pantoja”
- Colegio Santa Bárbara
- Nacional 2 “Armada Argentina”
- Colegio del Salvador
- EET 1 de El Carmen
- Colegio Los Lapachos
- Secundario 1 de Alto Comedero
- Colegio Remedios de Escalada
- Polivalente de Artes 1 “Prof. Luis Martínez”
- Escuela Técnica Provincial 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”
- Colegio Cristiano Evangélico Che Il
- Colegio Nueva Siembra
- Colegio Santa Teresita
- Colegio del Huerto
- EET 1 “Escolástico Zegada”
Orden del Grupo B normal
- EET 1 de Palpalá
- Comercial 1 “José Antonio Casas”
- Escuela Marina Vilte
- EMDEI
- Martín Pescador
- EET 1 de Monterrico
- Bachillerato 6
- Polimodal 2 de Abra Pampa
- Secundario 43
- Modelo Palpalá
- Escuela de Minas
- Nuevo Horizonte 1
- Bachillerato 12 de El Aguilar
- Colegio Gianelli
- Polimodal 3
- EET 1 de Perico
- Escuela Normal Superior
- Secundario 2
- Agrotécnica 7 de Perico
- Colegio 3 “Éxodo Jujeño”
- EET 2 “Jesús Raúl Salazar”
- José Hernández
- Secundario 34
- Pablo Pizzurno
- Bachillerato 19 de Yala
- Provincial de Comercio 1
- Nacional 1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”
- Asociación Todos Juntos
- Nuevo Horizonte 2 de Monterrico
- Secundario 6
- Secundario 32
- Secundario 39
- IPSEL
- Jean Piaget
- Bachillerato 24 de Lozano
- Secundario 59 Olga Aredez
- Secundario 57 de Caspalá
- Bachillerato 3 de Monterrico
- Bachillerato 21
- Asociación para la Rehabilitación Motora e Inclusión Educativa (APREM) de San Pedro
- Secundario 50 de Tres Pozos
- Secundario 29 de Rodeíto
Qué queda de la FNE 2026
Con el desfile de este jueves quedará cerrada la etapa de puntuación de carrozas y carruajes. El viernes 25, desde las 21, se realizará la Elección Nacional en el Estadio 23 de Agosto, mientras que el sábado 26 tendrá lugar la entrega de premios, otro de los momentos más esperados por los carroceros.
La transmisión de esta noche podrá seguirse por Canal 4 de Jujuy, mientras que TodoJujuy acompañará con el seguimiento de toda la jornada y las principales novedades de la FNE.
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