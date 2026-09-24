Último desfile de carrozas de la FNE 2026 con puntuación: horario y orden de pasada

La FNE 2026 tendrá este jueves 24 de septiembre una de sus noches más importantes . Desde las 19, las 84 instituciones participantes realizarán en Ciudad Cultural el último desfile doble con puntuación, antes de la esperada entrega de premios, sumado a que será en el día del carrocero.

Jujuy. FNE 2026: Hoy se celebra el Día del Carrocero, ¿sabes por qué se festeja?

La jornada se desarrolla además en el marco del Día del Carrocero , una fecha especialmente dedicada a reconocer el trabajo de los estudiantes que durante meses construyeron carrozas, carruajes y técnicas.

Esta será la última pasada frente al jurado , por lo que cada detalle volverá a ser clave. El Grupo A desfilará en orden invertido y, posteriormente, será el turno del Grupo B en orden normal.

La actividad comenzará a las 19 horas y podrá seguirse en vivo por Canal 4 de Jujuy , con cobertura y seguimiento permanente de TodoJujuy.com .

Última pasada con puntuación

Este jueves los estudiantes completarán la instancia competitiva de la FNE. Las 84 instituciones tendrán su última oportunidad de mostrar ante el jurado el trabajo realizado en cada estructura, movimiento, iluminación, decoración y propuesta artística.

La agenda oficial contempla para este jueves el desfile doble desde las 19 en Ciudad Cultural. El sábado 26 será la entrega de premios, prevista desde las 18.

Orden del Grupo A invertido

ARENI

Secundario 62 “La Salle”

Secundario 12 de Pirquitas

Bachillerato 2

Polivalente 2 de San Pedro

Colegio Divino Redentor

Bachillerato 16

Agrotécnica 1 El Brete

Canónigo Gorriti

Secundario 35 de Los Alisos

Los Olivos de San Pedro

Colegio FASTA San Alberto Magno

Colegio 1 de Volcán

Nueva Generación

Escuela Normal de Humahuaca

Comercial 1 de Perico

EET 2 de San Pedro

Parroquial de El Carmen

Secundario 54

Colegio Mayor Jujuy

Comercial 2 de Palpalá

EET 1 de San Pedro

Provincial de Comercio 3

Secundario 33 de Reyes

Colegio Blaise Pascal

Comercial 2

EET 1 de Maimará

Escuela Provincial de Arte 1 “Medardo Pantoja”

Colegio Santa Bárbara

Nacional 2 “Armada Argentina”

Colegio del Salvador

EET 1 de El Carmen

Colegio Los Lapachos

Secundario 1 de Alto Comedero

Colegio Remedios de Escalada

Polivalente de Artes 1 “Prof. Luis Martínez”

Escuela Técnica Provincial 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”

Colegio Cristiano Evangélico Che Il

Colegio Nueva Siembra

Colegio Santa Teresita

Colegio del Huerto

EET 1 “Escolástico Zegada”

Orden del Grupo B normal

EET 1 de Palpalá

Comercial 1 “José Antonio Casas”

Escuela Marina Vilte

EMDEI

Martín Pescador

EET 1 de Monterrico

Bachillerato 6

Polimodal 2 de Abra Pampa

Secundario 43

Modelo Palpalá

Escuela de Minas

Nuevo Horizonte 1

Bachillerato 12 de El Aguilar

Colegio Gianelli

Polimodal 3

EET 1 de Perico

Escuela Normal Superior

Secundario 2

Agrotécnica 7 de Perico

Colegio 3 “Éxodo Jujeño”

EET 2 “Jesús Raúl Salazar”

José Hernández

Secundario 34

Pablo Pizzurno

Bachillerato 19 de Yala

Provincial de Comercio 1

Nacional 1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”

Asociación Todos Juntos

Nuevo Horizonte 2 de Monterrico

Secundario 6

Secundario 32

Secundario 39

IPSEL

Jean Piaget

Bachillerato 24 de Lozano

Secundario 59 Olga Aredez

Secundario 57 de Caspalá

Bachillerato 3 de Monterrico

Bachillerato 21

Asociación para la Rehabilitación Motora e Inclusión Educativa (APREM) de San Pedro

Secundario 50 de Tres Pozos

Secundario 29 de Rodeíto

Qué queda de la FNE 2026

Con el desfile de este jueves quedará cerrada la etapa de puntuación de carrozas y carruajes. El viernes 25, desde las 21, se realizará la Elección Nacional en el Estadio 23 de Agosto, mientras que el sábado 26 tendrá lugar la entrega de premios, otro de los momentos más esperados por los carroceros.

La transmisión de esta noche podrá seguirse por Canal 4 de Jujuy, mientras que TodoJujuy acompañará con el seguimiento de toda la jornada y las principales novedades de la FNE.