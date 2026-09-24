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24 de septiembre de 2026 - 07:05
Jujuy.

FNE 2026: Hoy se celebra el Día del Carrocero, ¿sabes por qué se festeja?

La Ley provincial indica que cada penúltimo desfile de carrozas se celebra el día del carrocero. La promo de la FNE 2026 prepara los festejos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Cada penúltimo desfile de carrozas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) se celebra el Día del Carrocero en Jujuy. Esta fecha fue establecida en el año 2006 para brindarle un homenaje a todos los chicos y chicas que se dedican cada año a realizar estas hermosas creaciones que deslumbran a todos.

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Los carroceros son los estudiantes de cada uno de los colegios que participan de la FNE quienes, desde meses antes del inicio de la Fiesta, ponen todo para representar a sus establecimientos a través de una carroza.

Muchas veces deben pasar frío o calor, días buenos y malos, y hasta arriesgan su desempeño escolar para no dejar un instante ese lugar tan preciado y representativo que es el canchón en el que realizan con mucho trabajo y esfuerzo una verdadera obra de arte.

20 años de la Ley del Día del Carrocero

La Ley 5523, “Día del Carrocero”, fue sancionada el 21 de septiembre del 2006 y entre sus articulados marca:

ARTICULO 1°: Institúyase el “Día del Carrocero”, en reconocimiento al trabajo, dedicación y compromiso de los principales artífices de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

ARTICULO 2°: Fijase la celebración del “Día del Carrocero”, en la fecha del penúltimo desfile de carrozas. El Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ente Autárquico Permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, deberá implementar las medidas conducentes a fin de hacer efectivo el reconocimiento expresado en esta Ley.

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