FNE 2026: carroceros podrán alentar gratis al Lobo este domingo

FNE 2026: carroceros podrán alentar gratis a Gimnasia de Jujuy este domingo (Imagen con IA)

Los estudiantes que cuenten con oblea de carroceros de la FNE 2026 podrán ingresar de manera gratuita al estadio 23 de Agosto para presenciar el partido entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y San Martín de Tucumán. El encuentro se disputará este domingo 27 de septiembre, desde las 21, en el marco de la fecha 31 de la Primera Nacional 2026.

El sector habilitado será Preferencial Los carroceros con oblea podrán ingresar gratis al partido entre Gimnasia y San Martín de Tucumán (PH Awayo imágen) El beneficio contempla el ingreso de los carroceros al sector Preferencial, espacio que fue habilitado especialmente para los estudiantes.

De esta manera, podrán disfrutar de una noche de fútbol y acompañar al equipo jujeño en el estadio.

Un cierre de la FNE 2026 alentando al Lobo La medida busca que los carroceros puedan cerrar la Fiesta Nacional de los Estudiantes alentando a Gimnasia de Jujuy, en un momento clave de la temporada.

El equipo jujeño disputa el tramo final de la Primera Nacional 2026 y pelea por mantenerse entre los primeros puestos de la tabla.

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