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23 de septiembre de 2026 - 20:55
Jujuy.

FNE 2026: carroceros podrán alentar gratis al Lobo este domingo

Los carroceros con oblea podrán ingresar gratis al partido entre Gimnasia y San Martín de Tucumán, este domingo a las 21 en el 23 de Agosto.

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Por  Judith Girón
FNE 2026: carroceros podrán alentar gratis a Gimnasia de Jujuy este domingo (Imagen con IA)

FNE 2026: carroceros podrán alentar gratis a Gimnasia de Jujuy este domingo (Imagen con IA)

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El sector habilitado será Preferencial

Los carroceros con oblea podrán ingresar gratis al partido entre Gimnasia y San Martín de Tucumán (PH Awayo imágen)

Los carroceros con oblea podrán ingresar gratis al partido entre Gimnasia y San Martín de Tucumán (PH Awayo imágen)

El beneficio contempla el ingreso de los carroceros al sector Preferencial, espacio que fue habilitado especialmente para los estudiantes.

De esta manera, podrán disfrutar de una noche de fútbol y acompañar al equipo jujeño en el estadio.

Un cierre de la FNE 2026 alentando al Lobo

La medida busca que los carroceros puedan cerrar la Fiesta Nacional de los Estudiantes alentando a Gimnasia de Jujuy, en un momento clave de la temporada.

El equipo jujeño disputa el tramo final de la Primera Nacional 2026 y pelea por mantenerse entre los primeros puestos de la tabla.

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