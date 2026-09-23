Gimnasia de Jujuy recibe a San Martín de Tucumán: "Ojalá tengamos una gran noche"

Gimnasia de Jujuy recibirá a San Martín de Tucumán este domingo 27 de septiembre, desde las 21, en el estadio 23 de Agosto , por la fecha 31 de la Primera Nacional. En la previa, Hernán Pellerano se mostró confiado, valoró el regreso del público visitante y remarcó la importancia de mantenerse unidos.

El entrenador del Lobo anticipó un encuentro de gran atractivo por todo lo que representa el cruce entre ambos equipos y por el marco que tendrá el estadio. “Lindo partido. Es uno de los clásicos, de los tantos clásicos que tiene Gimnasia de Jujuy” , expresó Pellerano.

Además, hizo referencia a la presencia de simpatizantes tucumanos en el 23 de Agosto y destacó lo que significa recuperar ese ambiente en las tribunas. “Va a estar lindo el ambiente, el evento, con una condición especial que es con público visitante. Que se vuelva a generar ese folclore en el fútbol está lindo”, señaló y agregó: “ Ojalá tengamos una gran noche para poder ganar y seguir peleando ahí el campeonato ”.

Más allá del presente del conjunto tucumano, Pellerano dejó en claro que Gimnasia deberá afrontar el encuentro con máxima concentración. “Nosotros lo tomamos como que el rival es un rival que juega muy bien . Más allá de que todavía no está consiguiendo esa dinámica que le puede dar el entrenador o ese funcionamiento, por momentos lo hace muy bien y tiene jugadores de mucha jerarquía”, analizó.

Gimnasia de Jujuy recibe a San Martín de Tucumán y Hernán Pellerano está confiado

También destacó el peso institucional del rival: “Es un club con mucha historia. Más allá de que no está teniendo un buen año, siempre hay que respetarlo”. Para el entrenador, una de las claves será poder trasladar al partido lo trabajado durante los entrenamientos. “Tratamos de que el fin de semana podamos conseguir hacer la mayoría de las cosas que hacemos en la semana para estar más cerca de una victoria”, indicó.

“Son solamente seis fines de semana”

Gimnasia entra en el tramo decisivo de la Primera Nacional y Pellerano remarcó que el gran objetivo planteado al comienzo de la temporada está cada vez más cerca. “Es la recta final, no queda nada. Son solamente seis fines de semana para conseguir el objetivo principal que nos trazamos a principio de año, que es tratar de jugar esa ansiada final y conseguir que Gimnasia de Jujuy, después de mucho tiempo, vuelva a la máxima categoría”, sostuvo.

El DT recordó además cómo comenzó este camino: “Hace nueve o diez meses nos imaginábamos estar en esta situación. Era el deseo de muchos, pero había que laburarlo y era difícil” y señaló: “Hoy, gracias a Dios, ya estamos. Estamos a seis partidos de conseguir ese objetivo principal, así que no podemos ahora aflojar”, enfatizó.

El mensaje de Pellerano para los hinchas

Finalmente, el entrenador pidió el acompañamiento del público en un momento determinante del campeonato. “Que acompañen, como lo vienen haciendo siempre. Cuando el equipo por ahí no está encontrando ese funcionamiento, necesitamos de ellos”, afirmó.

Pellerano sostuvo que el desafío deberá involucrar a todos los sectores vinculados al club: “Creo que nos tenemos que juntar hoy todos más que nunca para conseguir que Gimnasia de Jujuy, como club, vuelva a la máxima categoría. Periodistas, dirigentes, cuerpo técnico, jugadores, la gente. Creo que tenemos que estar todos juntos, tirar para el mismo lado y tratar de conseguir, desde el lugar que nos toca a cada uno, lo mejor para que podamos estar cerca del objetivo”, cerró.