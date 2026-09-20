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20 de septiembre de 2026 - 18:40
Deportes.

Gimnasia de Jujuy empató 1-1 con Deportivo Maipú y sigue en la pelea en la Primera Nacional

El Lobo igualó 1-1 ante Deportivo Maipú por la fecha 30 de la Primera Nacional. Federico Paradela marcó para el equipo jujeño, que suma 53 puntos y continúa tercero en la Zona B.

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Gimnasia y Esgrima de Jujuy empató 1-1 este domingo ante Deportivo Maipú, en Mendoza, por la fecha 30 de la Primera Nacional. El encuentro se disputó en el estadio Omar Higinio Sperdutti.

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El conjunto jujeño comenzó arriba en el marcador gracias al gol de Federico Paradela, pero el local llegó al empate a través de Tomás Silva.

El equipo jujeño venía de conseguir una victoria ante Atlético de Rafaela y volvió a sumar en condición de visitante en una etapa decisiva del campeonato. La igualdad le permite al Lobo mantenerse en los primeros puestos de la Zona B, cuando el torneo entra en su tramo final.

Gimnasia de Jujuy, en la pelea por el ascenso

La Primera Nacional tiene dos zonas de 18 equipos. Los primeros de cada grupo disputarán una final por el primer ascenso a la Liga Profesional, mientras que los equipos ubicados entre el segundo y el octavo puesto accederán al Reducido por el segundo ascenso.

Con 53 puntos y todavía varias fechas por disputar, Gimnasia continúa entre los equipos que pelean en la parte alta de su zona.

Ahora el conjunto jujeño deberá prepararse para su próximo compromiso, con el objetivo de seguir sumando en la recta final de la temporada.

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