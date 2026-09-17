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17 de septiembre de 2026 - 15:42
Solidaridad.

Gimnasia de Jujuy llevó juguetes y sonrisas al Materno Infantil

Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes de Gimnasia de Jujuy visitaron el Materno Infantil y compartieron juguetes, afecto y un momento especial con los chicos.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Guillermo Cosaro, jugador de Gimnasia de Jujuy&nbsp; destacó que fue “un momento muy lindo y especial” para “llevarles una alegría a los chicos que pasan un mal momento”. “Dar una mano siempre es reconfortante para nosotros, porque nos toca el corazón y queríamos dar palabras de aliento y apoyo para enfrentar estos tiempos”, puntualizó.

Guillermo Cosaro, jugador de Gimnasia de Jujuy  destacó que fue “un momento muy lindo y especial” para “llevarles una alegría a los chicos que pasan un mal momento”. “Dar una mano siempre es reconfortante para nosotros, porque nos toca el corazón y queríamos dar palabras de aliento y apoyo para enfrentar estos tiempos”, puntualizó.

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La actividad formó parte de las acciones solidarias impulsadas por la institución y permitió que jugadores, integrantes del cuerpo técnico y dirigentes tuvieran un encuentro cercano con los pequeños pacientes y sus familias.

Una visita que fue mucho más que entregar juguetes

La iniciativa tuvo como objetivo llevar un momento de alegría dentro de un contexto que muchas veces puede resultar difícil para los chicos y sus seres queridos. Durante la visita hubo saludos, charlas, sonrisas y obsequios. La presencia de los futbolistas también generó expectativa entre quienes siguen habitualmente al equipo jujeño.

Desde Gimnasia destacaron que este tipo de encuentros permiten dimensionar que el rol de una institución deportiva también puede extenderse hacia el acompañamiento social y comunitario remarcando que la intención no pasa solamente por entregar un regalo, sino también por acompañar a las familias y reconocer el trabajo diario del personal de salud.

El aporte de los hinchas de Gimnasia de Jujuy

La iniciativa solidaria también tuvo participación de socios e hinchas, que colaboraron con la entrega de juguetes destinados a los niños. Gimnasia ya había impulsado campañas de este tipo en el estadio 23 de Agosto, habilitando puntos de recepción para que los simpatizantes pudieran sumarse con sus donaciones.

De esta forma, el gesto terminó involucrando a distintos sectores de la comunidad albiceleste y reforzó uno de los mensajes que la institución viene sosteniendo: el fútbol también puede ser una herramienta para acompañar, contener y generar vínculos fuera de la competencia deportiva.

El Lobo y su compromiso social

La visita al Materno Infantil se suma a otras actividades sociales realizadas por Gimnasia de Jujuy junto a chicos, escuelas deportivas e instituciones de la provincia. Más allá de resultados y posiciones en una tabla, este tipo de jornadas muestran otra faceta del club: la de una institución capaz de movilizar a jugadores, dirigentes e hinchas alrededor de una causa solidaria.

Y esta vez, el resultado no se midió en goles, sino en algo mucho más simple: una sonrisa, un abrazo y un momento distinto para los chicos.

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