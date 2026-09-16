“Me voy a morir en cana”: la reacción del ex de Julieta Prandi tras la condena.

“Me voy a morir en cana”. Con esa frase, Claudio Contardi expresó su reacción tras conocer la decisión del Tribunal de Casación Penal bonaerense, que mantuvo la condena por violación contra Julieta Prandi y redujo seis meses la pena de 19 años.

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“ Me voy a morir en cana ”. Esa fue, según su abogado, la reacción de Claudio Contardi al enterarse del fallo del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, que confirmó la condena por los abusos sexuales cometidos contra su exesposa, Julieta Prandi.

Aunque desestimó la mayoría de los argumentos de la defensa, el tribunal hizo lugar parcialmente a uno de los planteos y redujo la condena de 19 años a 18 años y seis meses . Además, confirmó la detención de Contardi .

La decisión de los jueces Manuel Alberto Bouchoux y María Florencia Budiño sorprendió al empresario, quien, según su entorno, “ tenía esperanzas ” en el recurso presentado por su defensa.

La defensa de Claudio Contardi, encabezada por Fernando Sicilia, cuestionó varios aspectos del proceso. Entre ellos, señaló una presunta vulneración del derecho a un juicio por jurados, problemas en la defensa durante la etapa previa al debate, imprecisiones en los hechos y falta de pruebas suficientes.

Además, la defensa argumentó que no había pruebas suficientes para acreditar el dolo ni el grave daño psíquico atribuido a la víctima y consideró excesiva la pena dictada.

Los cuestionamientos de la defensa

Los jueces desestimaron los principales planteos de la defensa y sostuvieron que Contardi había elegido de manera válida ser juzgado por un tribunal técnico. Por ese motivo, entendieron que no podía cuestionar posteriormente esa decisión, luego de que el juicio se llevara adelante bajo esa modalidad.

Los jueces también concluyeron que Contardi tuvo una defensa adecuada y conoció con precisión los hechos que se le atribuían, por lo que pudo ejercer su derecho de defensa. En consecuencia, rechazaron el planteo sobre una presunta afectación del principio de congruencia.

En su análisis de la condena, los jueces Bouchoux y Budiño destacaron la coherencia del relato de Prandi, que, según señalaron, estuvo acompañado por testimonios de familiares, amistades, compañeros de trabajo y profesionales de la salud.

Además, los jueces dieron por acreditado un contexto de violencia psicológica, económica, física y sexual sostenido a lo largo de la relación y señalaron que, de acuerdo con el fallo, esa situación anulaba la posibilidad de un consentimiento libre.

Según el fallo, los abusos provocaron un grave impacto en la salud mental de la víctima. Entre las consecuencias señaladas figuran síntomas compatibles con estrés postraumático, ansiedad, depresión y trastornos del sueño, por los que requirió tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Más allá de la reducción de la pena, el resto de la condena quedó firme. Los jueces mantuvieron la calificación legal, rechazaron los demás planteos de la defensa y confirmaron la detención de Contardi.