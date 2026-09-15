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15 de septiembre de 2026 - 11:04
Policiales.

Mendoza: mataron a un nene de 7 años en medio de una balacera entre bandas narco

Ocurrió en el asentamiento Villa Junín, en Las Heras. La víctima fue identificada como Leonel Ortiz y los responsables del ataque permanecen prófugos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Mendoza: un nene de 7 años fue asesinado durante un tiroteo entre bandas narco.

Mendoza: un nene de 7 años fue asesinado durante un tiroteo entre bandas narco.

Un violento episodio se registró este lunes por la noche en el asentamiento Villa Junín, ubicado en el departamento de Las Heras, Mendoza, donde un nene de 7 años perdió la vida al quedar atrapado en un enfrentamiento a tiros entre bandas narco. El menor fue llevado de urgencia hasta un hospital de la zona, pero finalmente murió como consecuencia de la importante pérdida de sangre que había sufrido.

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De acuerdo con información aportada por fuentes policiales, el tiroteo se produjo cerca de las 21:16, luego de que la línea de Emergencias recibiera una comunicación que advertía sobre varias detonaciones de arma de fuego en una vivienda del mencionado barrio.

Cómo sucedió el hecho que terminó con la vida del nene

De acuerdo con las primeras pesquisas realizadas, varios individuos habrían irrumpido en una casa y disparado en reiteradas ocasiones. En medio de la balacera, uno de los proyectiles alcanzó a Leonel Santino Ortiz, de 7 años, quien resultó ser la víctima del episodio.

Poco después, personal del Hospital Carrillo comunicó que había recibido a un niño de 7 años que presentaba una lesión provocada por un arma de fuego. El menor había sido llevado hasta el centro de salud en un automóvil particular.

Los responsables se dieron a la fuga

A pesar de los esfuerzos del personal médico por asistirlo, desde el centro de salud confirmaron que el menor murió como consecuencia de un shock hipovolémico, generado por la severa hemorragia que sufrió tras ser alcanzado por el proyectil.

En tanto, quienes habrían participado del ataque lograron darse a la fuga a bordo de un vehículo rojo y permanecen bajo una intensa búsqueda desplegada por efectivos de la Policía provincial.

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