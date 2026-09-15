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15 de septiembre de 2026 - 07:13
Economía.

Alquileres en Jujuy: bajó la demanda y algunos propietarios reducen los precios

Carlos Vaca Petrelli, corredor inmobiliario de Jujuy, explicó que hay menos demanda y que algunos alquileres comenzaron a bajar de precio.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen ilustrativa.

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El mercado de alquileres en Jujuy atraviesa cambios marcados por la situación económica. Carlos Vaca Petrelli, martillero público - M.P. 06, aseguró que actualmente hay menos personas buscando alquilar y que incluso algunos propietarios comenzaron a reducir los valores.

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“En los alquileres hay casos curiosos. Debido a la situación económica del país, hay casos donde hay deflación. Hay departamentos por los que se pedían 480 mil pesos y van bajando porque la gente no puede pagar”, explicó.

“Antes había una fila para alquilar, hoy eso no existe”

Vaca Petrelli comparó el escenario actual con lo que ocurría años atrás, cuando la demanda era mucho mayor. “Hace un par de años había una fila esperando a que se desocupara un inmueble, un departamento o una casa. Hoy no existe. Hoy no existe”, remarcó.

Alquileres en Jujuy.

Alquileres en Jujuy.

Según explicó, los propietarios también comenzaron a modificar sus expectativas ante la posibilidad de mantener una propiedad vacía durante varios meses. “Esa gente hoy ha empezado a entender que tener el departamento tres meses, cuatro meses sin alquilar, ¿cuánto pierde?”, planteó.

Y ejemplificó: “Yo prefiero perder desde esos 450 o 480 mil pesos que estaba pretendiendo cobrar por ese departamento. Hoy prefiero bajarlo a 400 e intentar que salga. Y si no sale, tendré que bajarlo a 380 o a 350 mil pesos”.

Vaca Petrelli sostuvo que la principal dificultad está en la capacidad de pago de quienes buscan una vivienda. “Muchos no es porque estén especulando. No. No pueden pagarlo, no pueden pagarlo al precio que se les está pidiendo”, afirmó.

El aumento de los servicios complica todavía más

El profesional también puso el foco en el incremento de los servicios públicos y cómo impactan en el presupuesto mensual de los inquilinos.

Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

“Hay que pagar más los servicios eléctricos, hay que pagar los servicios de gas, los servicios del agua”, señaló y agregó: “Los servicios públicos lamentablemente han aumentado en un nivel exponencial con respecto a lo que es la inflación en sí”.

Para el martillero, este escenario obliga a muchas personas a revisar sus gastos y modificar decisiones vinculadas a la vivienda. “¿Qué tiene que hacer la gente? Empezar a cubrirse”, sostuvo.

Jóvenes profesionales que vuelven a la casa de sus padres

Otro de los fenómenos que advirtió tiene como protagonistas a jóvenes que habían logrado independizarse.

“Hay jóvenes profesionales que se habían mudado a vivir en un departamento de un dormitorio, por ejemplo, o un monoambiente. Directamente ese profesional hoy ve que no lo puede pagar porque el sueldo no le aumenta en proporción”, explicó.

“El sueldo no le aumenta, pero sí le aumentan los servicios. Entonces, ¿Qué hago? Me vuelvo a la casa de mi padre”, agregó. Vaca Petrelli cerró describiendo una realidad que, según indicó, aparece cada vez con mayor frecuencia: “Vuelvo a la casa de mis padres porque no tengo, no puedo pagar”.

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