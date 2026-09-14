Búsqueda de Maximiliano Martínez: operativo con perros y drones en zonas rurales de Villazón

Coronel Erik Revollo - Villazón

Continúa la búsqueda de Maximiliano Martínez, el joven efectivo de la Policía Federal de La Quiaca que desapareció el pasado 8 de septiembre cuando cruzó a Villazón. Desde ese momento no se sabe nada y la familia realizó marchas pidiendo por su aparición.

En el marco del trabajo binacional que están realizando desde Argentina y Bolivia en la búsqueda de Martínez, el Comandante de la Policía Fronteriza de Villazón, Erik Revollo, dijo que “hemos hecho el registro de alojamientos, hoteles y lugares de descanso donde podría estar”, y agregó que también realizaron operativos “en todos los mercados con patrullajes tanto a pie como motorizados”.

Sobre la búsqueda de Martínez, que se extendió a Villazón ya que quedó confirmado que cruzó a Bolivia y desde ahí no se sabe nada, el Coronel sostuvo que “viendo la necesidad de hacer un patrullaje más grande el fin de semana se hizo el registro de centros nocturnos y diferentes allanamientos”.

Operativos con perros y dron En relación a los operativos binacionales que se están realizando, Erik Revollo dijo que “se rastrillaron 14 kilómetros del río internacional con 300 personas de las diferentes fuerzas, tanto de Argentina como de Bolivia”.

“Hemos traído dos perros para la búsqueda de esta persona”, dijo el Coronel y agregó que “uno de los perros es especialista en la búsqueda de cadáveres y el segundo perros es especialista para la búsqueda de personas vivas, por eso le pedimos a los familiares del señor Martínez una vestimenta que haya usado”. En relación al trabajo con los perros, Revollo dijo que el operativo comenzó el domingo en diferentes mercados y en áreas rurales, “vamos a ir a penitenciarias, Incahuasi y otras áreas rurales. Con el dron que tenemos vamos a hacer además sobrevuelos”. “Vamos a seguir la búsqueda y la investigación, estamos en constante coordinación con la policía y el Ministerio Público de Argentina; vamos a seguir haciendo allanamientos y para saber dónde está esa persona”, finalizó.

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