Emoción en la Elección Capital: Clara Zamar recibió la corona de manos de su prima Victoria

La Elección Capital de la Fiesta Nacional de los Estudiantes dejó una imagen cargada de emoción para la familia Zamar. Clara, candidata N°41 representando al Colegio Santa Bárbara, recibió el atributo de manos de su prima Victoria, quien se despidió de su reinado después de un año inolvidable.

Victoria Zamar representó al Colegio Santa Bárbara y fue elegida representante de Capital y posteriormente representante provincial. Durante su despedida, contó en exclusiva a Canal 4 y TodoJujuy que su paso por la FNE fue “algo mágico” y una de las mejores experiencias de su vida.

Esta vez, la despedida fue aún más especial: Victoria fue la encargada de entregarle el atributo a su prima Clara. El abrazo entre ambas emocionó al público y marcó una noche inolvidable para la familia y para el Colegio Santa Bárbara.

Las palabras de Victoria al despedirse de la corona en exclusiva con TodoJujuy:

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