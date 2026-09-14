Clara Zamar Veritier es la Representante por Capital: "Voy a dar lo mejor de mí"

Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital

Clara Zamar Veritier, del Colegio Santa Bárbara, fue elegida Representante por Capital 2026 en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Luego de recibir los atributos, expresó su alegría por el reconocimiento y aseguró que afrontará esta nueva etapa con compromiso. “Estoy muy contenta. Representar a mi colegio es un orgullo”, expresó Clara tras una noche cargada de emoción.

La nueva Representante por Capital también destacó la relación que se generó entre las jóvenes durante las actividades previas a la elección. “Nos hicimos muy amigas y eso es lo que más importa. La verdad que eran chicas muy hermosas todas y no sabía qué esperar”, contó.

Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital Clara estuvo acompañada durante la elección por sus seres queridos. “Vinieron mis amigas, mi novio y mi familia. Voy a dar lo mejor de mí”, aseguró. Además, reveló el consejo que recibió de Victoria Zamar, Representante por Capital 2025, antes de comenzar esta nueva etapa: “Hablé con Victoria y me dijo que disfrute esta experiencia hermosa”.

El mensaje de Clara para los estudiantes Tras ser coronada, la joven dejó un mensaje para todos los estudiantes que forman parte de la FNE 2026. “Cuidemos esta fiesta, es hermosa, y disfrutemos cada momento”, cerró Clara Zamar Veritier.

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