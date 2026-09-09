Blanca Dalmira Laime es la Representante de Santa Catalina

Blanca Dalmira Laime - Representante de Santa Catalina - Foto: La Quiaca al Día

Blanca Dalmira Laime fue coronada como la nueva Representante de Santa Catalina en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026). La joven pertenece al Colegio Secundario N° 9 de Ciénaga de Paicone y fue elegida durante la noche del martes en Misa Rumi.

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La Elección Departamental de Santa Catalina también definió a las princesas, menciones especiales y al Chico 10 que representarán al departamento en esta nueva edición estudiantil.

Además de la coronación principal, la Elección Departamental de Santa Catalina dejó las siguientes distinciones:

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