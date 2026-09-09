FNE 2026: estudiantes de Nuevo Pirquitas viajaron a San Salvador de Jujuy con su carruaje

La delegación del Colegio Secundario N°12 de Nuevo Pirquitas , departamento de Rinconada, emprendió su viaje rumbo a San Salvador de Jujuy para formar parte de la FNE 2026 .

Estudiantes, docentes y acompañantes partieron desde la localidad puneña con entusiasmo y con un objetivo concreto: representar a su institución y a toda la comunidad a través del carruaje que prepararon durante los últimos meses.

El proyecto llegó desde Nuevo Pirquitas con el chasis y la estructura trasladados por separado , ya que los trabajos continuarán durante los próximos días en la ciudad de Palpalá.

La construcción representa meses de esfuerzo, compromiso y trabajo colectivo de los estudiantes y de quienes acompañaron el proceso desde la institución.

Será la propuesta con la que el Colegio Secundario N°12 buscará mostrar parte de la identidad de Nuevo Pirquitas durante una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Alumnos de Nuevo Pirquitas rumbo a San Salvador de Jujuy

La delegación se alojará en Palpalá

Durante su estadía en la zona de los Valles, la delegación permanecerá alojada en Palpalá. Desde allí se trasladará para participar de las diferentes actividades y desfiles programados dentro de la FNE 2026.

La llegada a San Salvador de Jujuy marca una nueva etapa para los estudiantes, que ahora deberán completar los últimos detalles del carruaje antes de presentarlo ante el público.

Nuevo Pirquitas dirá presente en la FNE

Desde la institución destacaron el significado que tiene para la comunidad poder participar de una celebración que reúne cada año a estudiantes de distintos puntos de la provincia y del país.

“Desde las alturas de la Puna jujeña, Nuevo Pirquitas se hace presente con su juventud, su cultura y sus sueños, llevando el nombre de nuestra comunidad con enorme orgullo”, expresaron desde la comunidad educativa.

La participación permitirá que los jóvenes de Nuevo Pirquitas lleven a la FNE no solo su trabajo, sino también parte de la identidad, las tradiciones y el espíritu de una localidad ubicada en plena Puna jujeña.