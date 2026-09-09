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9 de septiembre de 2026 - 11:02
FNE 2026.

Blanca Dalmira Laime es la Representante de Santa Catalina

Santa Catalina eligió a su nueva Representante por la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Blanca Dalmira Laime - Representante de Santa Catalina - Foto: La Quiaca al Día

Blanca Dalmira Laime - Representante de Santa Catalina - Foto: La Quiaca al Día

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La Elección Departamental de Santa Catalina también definió a las princesas, menciones especiales y al Chico 10 que representarán al departamento en esta nueva edición estudiantil.

Foto: La Quiaca al D&iacute;a

Foto: La Quiaca al Día

Todas las elegidas de Santa Catalina

Además de la coronación principal, la Elección Departamental de Santa Catalina dejó las siguientes distinciones:

  • Primera Princesa: Nicole Martínez
  • Segunda Princesa: Valentina Trujillo
  • Miss Simpatía: Elvia Vargas
  • Miss Elegancia: Maribel Castillo
  • Chico 10: Nahuel Flores

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