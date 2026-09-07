FNE 2026: cómo serán las clases en el nivel primario durante septiembre en Jujuy

Septiembre tendrá un cronograma especial para los estudiantes de Jujuy. En el caso del nivel primario, habrá celebraciones por el Día del Maestro y el Día del Estudiante, están previstas jornadas sin actividad escolar en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026).

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De acuerdo con el cronogra, durante el mes se realizarán actos y festejos especiales, mientras que los días 10, 11, 21, 24 y 25 de septiembre no habrá clases habituales .

Sin clases durante la FNE 2026.

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