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7 de septiembre de 2026 - 11:29
Educación.

FNE 2026: cómo serán las clases en el nivel primario durante septiembre en Jujuy

Durante septiembre habrá actos, festejos y varios días sin clases en el nivel primario por el Día del Maestro, el Día del Estudiante y la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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De acuerdo con el cronogra, durante el mes se realizarán actos y festejos especiales, mientras que los días 10, 11, 21, 24 y 25 de septiembre no habrá clases habituales.

Cómo serán las clases durante septiembre

El cronograma difundido establece las siguientes actividades:

  • Jueves 10 de septiembre: se realizará el acto único por el Día del Maestro. Esto significa que los alumnos deberán asistir solamente para ese evento, en el horario establecido por la institución, pero no tendrán clases antes ni después del acto.
  • Viernes 11 de septiembre: feriado para el nivel primario por la conmemoración del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. No habrá clases.
  • Viernes 18 de septiembre: festejo por el Día del Estudiante en el horario habitual. Los alumnos participarán de una jornada especial.
  • Lunes 21 de septiembre: asueto por el Día del Estudiante. No habrá clases.
  • Jueves 24 de septiembre: asueto escolar en todos los niveles dispuesto por el Ministerio de Educación. No habrá clases.
  • Viernes 25 de septiembre: asueto escolar en todos los niveles dispuesto por el Ministerio de Educación. No habrá clases.
Sin clases durante la FNE 2026.

Sin clases durante la FNE 2026.

Cronograma de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

  • Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural
  • Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural
  • Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural
  • Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Miércoles 23 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad C ultural
  • Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural
  • Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Viernes 25 de septiembre - Elección Nacional - 21 hs en el Estadio 23 de Agosto
  • Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

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