Caso María Luz Herrera : una pericia informática aportó nuevos elementos a la investigación

La causa que investiga la desaparición y presunto femicidio de María Luz Herrera Leaño sumó nuevos elementos que podrían resultar relevantes para el avance del expediente. Según informó la querella, una pericia informática permitió recuperar información almacenada en respaldos digitales vinculados a los teléfonos de los imputados.
La investigación tiene como imputados a Darío Ezequiel Godoy Florentín, expareja de María Luz, y a su padre, Darío Godoy Ojeda, quienes permanecen detenidos desde octubre de 2023.
Qué encontraron en los teléfonos
De acuerdo con lo informado por la abogada querellante Carolina Aquino en dialogo con medios locales, los análisis forenses realizados sobre los dispositivos detectaron que se habían eliminado mensajes intercambiados entre los imputados durante el período comprendido entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre de 2023.
Ante esta situación, la investigación avanzó sobre los respaldos disponibles en la nube para intentar recuperar los datos que habían sido eliminados de los dispositivos.
La querella confirmó que el procedimiento arrojó resultados positivos y sostuvo que la información obtenida constituye un nuevo elemento para la hipótesis de femicidio que sostiene la Fiscalía.
Una audiencia clave para la causa
En paralelo, la Justicia de Chaco deberá analizar los planteos realizados por las defensas de los imputados. Entre ellos se encuentra el pedido para revisar la prisión preventiva y un planteo de nulidad relacionado con la ampliación de las declaraciones de los acusados.
La querella sostiene que la incorporación de nuevas pruebas puede derivar en modificaciones de las imputaciones durante el desarrollo de una investigación, en función de los elementos que se incorporen al expediente.
La causa podría llegar a juicio por jurados
Otro de los puntos señalados por la querella es que ya se encuentra acreditada la relación de pareja y convivencia entre María Luz Herrera Leaño y Darío Godoy Florentín en la ciudad chaqueña de Sáenz Peña.
Si se resuelven los planteos pendientes y se incorpora formalmente la pericia informática al expediente, la investigación podría avanzar hacia la elevación a juicio y posteriormente a las audiencias preliminares de un juicio por jurados.
De esta manera, la causa por la desaparición de María Luz Herrera Leaño atraviesa una etapa decisiva, con nuevas pruebas que serán evaluadas por la Justicia para determinar los próximos pasos del proceso.
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