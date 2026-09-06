Tiene 16 años, es jujeña y se prepara para debutar como piloto en un Fiat 600

La jujeña Sofía Mercado tiene apenas 16 años y ya piensa en su debut dentro del automovilismo. La joven de Monterrico se prepara para competir con un Fiat 600 en la categoría 05, destinada a quienes comienzan a dar sus primeros pasos en la actividad.

La pasión por los autos forma parte de su vida desde muy chica. Su papá, Gerardo Mercado, corre desde hace alrededor de seis años y posee un Chevrolet 400 con el que compite en la categoría GT. Además, la familia está vinculada desde hace tiempo con la mecánica y la preparación de vehículos.

“Desde muy chiquita siempre iba al taller a ver qué hacía. Desde que aprendió a caminar agarraba una llave y quería ir a los autos”, recordó Gerardo sobre los primeros acercamientos de Sofía al mundo de los fierros.

La joven aprendió a manejar a los 13 años y, tiempo después , recibió de su padre el auto con el que ahora proyecta comenzar a competir.

“Cuando mi papá me dijo que se iba a comprar un auto grande, yo le dije que también quería empezar a correr. Él me dijo que esperara unos años y a los 15 me dijo que me iba a regalar el auto que ahora es mío”, contó Sofía.

Antes de permitirle competir, Gerardo decidió que su hija conociera desde adentro las exigencias de una carrera. Por eso comenzó a llevarla como acompañante en su propio vehículo para que pudiera experimentar las diferencias entre manejar normalmente y hacerlo dentro de un circuito.

La preparación también incluye prácticas con el Fiat 600 y trabajos sobre el vehículo para que llegue en las mejores condiciones posibles al debut.

“Es ir a dar vueltas para ver si está todo bien adentro y practicar, más que nada para tener seguridad y confianza” “Es ir a dar vueltas para ver si está todo bien adentro y practicar, más que nada para tener seguridad y confianza”

La adolescente reconoció que uno de los aspectos que todavía busca mejorar es la largada. “Me pongo nerviosa cuando está por arrancar el auto y a veces se me apaga, pero después ya está”, señaló.

La velocidad y una pasión familiar

Sofía también disfruta de la mecánica y sigue de cerca cada trabajo que se realiza sobre su auto. Su padre, su tío y distintos integrantes de la familia participan de la preparación.

Al momento de describir qué siente cuando está al volante, no duda: “Los primeros momentos son nervios por el arranque, pero después, cuando el auto se larga, ya quiero pisarle. Me encanta”.

Su debut podría concretarse en una próxima competencia organizada por el Auto Club Perico, aunque todavía resta la confirmación definitiva de la fecha.

Gerardo explicó que la intención es que Sofía pueda participar en una carrera destinada a mujeres que se inician en la actividad, después de que recientemente recibiera una invitación para competir en El Carmen que finalmente no pudo concretarse por compromisos familiares.

Mientras espera su primera carrera oficial, Sofía tiene claro hacia dónde quiere avanzar. Aunque comenzó con un Fiat 600, su mayor interés está puesto en otro tipo de competencias.

“Me gustaría seguir con el automovilismo. No me gusta tanto la pista, prefiero más que nada la tierra. Quiero seguir con la herencia” “Me gustaría seguir con el automovilismo. No me gusta tanto la pista, prefiero más que nada la tierra. Quiero seguir con la herencia”

Con 16 años, un auto propio y el respaldo de su familia, Sofía Mercado continúa sumando kilómetros y experiencia mientras espera el momento de ponerse por primera vez oficialmente en una línea de largada.