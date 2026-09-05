Vélez Sarafield reclamó ante la AFA la eliminación de Boca Juniors de la Copa Argentina

Vélez Sarsfield presentó un reclamo formal ante la AFA para impugnar el partido que Boca ganó por los octavos de final de la Copa Argentina. El club de Liniers sostiene que su rival incurrió en una supuesta alineación indebida al incluir seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial.

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El encuentro se disputó el pasado 2 de septiembre y terminó con la clasificación de Boca a los cuartos de final. Ahora, la definición quedó en manos del Tribunal de Disciplina de la AFA.

A través de un comunicado, Vélez informó que presentó una protesta e impugnación formal del encuentro y solicitó que se considere configurada la alineación indebida.

Según sostiene el club, Boca incluyó seis jugadores extranjeros en la planilla oficial del partido, cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco futbolistas extranjeros habilitados para integrar ese documento.

Con ese argumento, el Fortín pidió que se reconozca su clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina y que se suspendan los efectos deportivos de la clasificación obtenida por Boca hasta que exista una resolución definitiva.

El comunicado de Vélez Sarsfield

“El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que presentó formalmente ante el Tribunal de Disciplina de la AFA la protesta e impugnación del partido disputado el pasado 2 de septiembre frente a Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina.

La presentación se funda en un hecho objetivo y documentado: Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis futbolistas extranjeros cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla. La situación surge de la propia planilla oficial del partido y de los registros del sistema COMET de la AFA.

No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral. Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento.

Por ese motivo, Vélez solicitó que se declare configurada la alineación indebida y, en consecuencia, se reconozca la clasificación de nuestra institución a los cuartos de final de la Copa Argentina. Asimismo, se requirió la suspensión de los efectos deportivos de la clasificación atribuida a Boca hasta tanto exista una resolución definitiva sobre la protesta.

Vélez defenderá esta posición por las vías institucionales correspondientes porque entiende que la igualdad ante las reglas no puede ser optativa".

El punto central de la polémica

La discusión gira alrededor de la interpretación del reglamento respecto del cupo de extranjeros.

La normativa permite a los clubes contar con hasta seis futbolistas extranjeros registrados en sus planteles, pero establece un límite de cinco para la conformación de la planilla de cada partido.

Vélez considera que la inclusión de seis extranjeros en la planilla constituye por sí misma una infracción y que, por lo tanto, corresponde aplicar una sanción deportiva.

Desde Boca, en cambio, sostienen que la infracción debería configurarse únicamente si más de cinco jugadores extranjeros participan efectivamente del encuentro.

Qué pidió Vélez a la AFA

Además de reclamar que se le otorgue la clasificación a la siguiente instancia, el club de Liniers solicitó que se suspendan los efectos deportivos de la clasificación de Boca mientras se analiza la protesta.

En su presentación, Vélez remarcó que su planteo se basa en la documentación oficial del encuentro y en los registros del sistema COMET de la AFA.

“El cumplimiento de las reglas no puede ser optativo”, sostuvo la institución en su comunicado, al ratificar que continuará con el reclamo por las vías institucionales correspondientes.

Boca espera la resolución

Por el momento, Boca mantiene su clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, aunque el reclamo presentado por Vélez abrió un interrogante sobre la continuidad del Xeneize en el torneo.

La decisión final estará a cargo de los organismos disciplinarios de la AFA, que deberán determinar si la conformación de la planilla constituye una alineación indebida y, en ese caso, qué sanción corresponde aplicar.