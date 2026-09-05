Tragedia: murió un niño de 2 años tras un incendio en un parque de diversiones sobre la Ruta 9

Un menor falleció como consecuencias de las quemaduras recibidas en un incendio en un parque de diversiones

Un niño de 2 años murió como consecuencia de las gravísimas quemaduras que habría sufrido durante un incendio registrado durante la noche del viernes en un parque de diversiones ubicado sobre la Ruta Nacional N.º 9, en inmediaciones de la jurisdicción de la Seccional 62.ª.

En la noche del viernes, se produjo un incendio en el sector de un parque de diversiones ubicado sobre la Ruta N.º 9. Según las primeras informaciones, el fuego habría afectado un vagón de juegos instalado en el mismo.

El rescate de los menores Con el incendio en desarrollo, uno de los familiares habrá logrado retirar a los menores del lugar. Posteriormente, se conoció que el padre del niño fallecido, quien trabajaría como maquinista en el parque, se encontraba junto a sus tres hijos en el carromato donde estarían residiendo.

De acuerdo a lo que se pudo conocer, alrededor de las 22:00 de anoche, el hombre habría advertido que el carromato comenzaba a incendiarse. Ante la emergencia, habría logrado rescatar a sus tres hijos, aunque uno de ellos, de apenas 2 años, habría sufrido lesiones de extrema gravedad. En medio de la desesperación, un familiar habría trasladado inicialmente al niño por sus propios medios hasta el Hospital Carlos Snopek, donde los profesionales habrían constataron la gravedad de las lesiones provocadas por el fuego. Debido al estado crítico que presentaba, los médicos dispusieron su derivación urgente al Hospital Materno Infantil, traslado que se concretó en una ambulancia y con acompañamiento de personal sanitario.

Hospital Snopek de Alto Comedero (Archivo) Rápida intervención sanitaria Al ingresar al Hospital Materno Infantil, los profesionales habrían determinaron que presentaba quemaduras que comprometían más del 80% de la superficie corporal, por lo que habría sido trasladado directamente al quirófano para recibir atención especializada. Sin embargo, la gravedad de las lesiones había comprometido seriamente sus posibilidades de recuperación. Según se pudo conocer que por las graves quemaduras, el menor posteriormente falleció. Investigan cómo se originó el incendio Tras confirmarse el deceso, se dio intervención a las áreas correspondientes para avanzar en la investigación y determinar cómo se habría iniciado el fuego y cuáles fueron las circunstancias que habrían provocaron la tragedia. Por el momento, las causas del incendio no fueron establecidas de manera definitiva y deberían ser determinadas a partir de las pericias y actuaciones que realicen los organismos competentes. El hecho quedó bajo intervención de las autoridades correspondientes, mientras se procura reconstruir minuto a minuto lo sucedido durante la noche del viernes. Acompañamiento a la familia Luego de la tragedia, se activaron los mecanismos de asistencia destinados a los familiares del niño fallecido. Los progenitores y demás integrantes de la familia recibieron acompañamiento psicológico y social, de acuerdo con los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. Las autoridades avanzan con las actuaciones destinadas a esclarecer las circunstancias del incendio ocurrido en el predio ubicado sobre la Ruta Nacional N.º 9.

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