sábado 05 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de septiembre de 2026 - 10:04
Jujuy.

Tragedia: murió un niño de 2 años tras un incendio en un parque de diversiones sobre la Ruta 9

Un niño de 2 años murió tras sufrir graves quemaduras en un incendio registrado en un parque de juegos de la Ruta 9. Investigan las causas del siniestro.

+ Seguir en
Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Un menor falleció como consecuencias de las quemaduras recibidas en un incendio en un parque de diversiones

Un menor falleció como consecuencias de las quemaduras recibidas en un incendio en un parque de diversiones

Un niño de 2 años murió como consecuencia de las gravísimas quemaduras que habría sufrido durante un incendio registrado durante la noche del viernes en un parque de diversiones ubicado sobre la Ruta Nacional N.º 9, en inmediaciones de la jurisdicción de la Seccional 62.ª.

Lee además
Almuerzo en Monterrico casi termina en tragedia por incendio
Siniestro.

Almuerzo en Monterrico casi termina en tragedia por incendio
Incendio en Salsipuedes en el que falleció la nena de 3 años.
Policiales.

Tragedia en Salsipuedes: una nena de 3 años murió tras el incendio de su vivienda

En la noche del viernes, se produjo un incendio en el sector de un parque de diversiones ubicado sobre la Ruta N.º 9. Según las primeras informaciones, el fuego habría afectado un vagón de juegos instalado en el mismo.

El rescate de los menores

Con el incendio en desarrollo, uno de los familiares habrá logrado retirar a los menores del lugar. Posteriormente, se conoció que el padre del niño fallecido, quien trabajaría como maquinista en el parque, se encontraba junto a sus tres hijos en el carromato donde estarían residiendo.

De acuerdo a lo que se pudo conocer, alrededor de las 22:00 de anoche, el hombre habría advertido que el carromato comenzaba a incendiarse. Ante la emergencia, habría logrado rescatar a sus tres hijos, aunque uno de ellos, de apenas 2 años, habría sufrido lesiones de extrema gravedad. En medio de la desesperación, un familiar habría trasladado inicialmente al niño por sus propios medios hasta el Hospital Carlos Snopek, donde los profesionales habrían constataron la gravedad de las lesiones provocadas por el fuego. Debido al estado crítico que presentaba, los médicos dispusieron su derivación urgente al Hospital Materno Infantil, traslado que se concretó en una ambulancia y con acompañamiento de personal sanitario.

Hospital Snopek de Alto Comedero (Archivo)

Hospital Snopek de Alto Comedero (Archivo)

Rápida intervención sanitaria

Al ingresar al Hospital Materno Infantil, los profesionales habrían determinaron que presentaba quemaduras que comprometían más del 80% de la superficie corporal, por lo que habría sido trasladado directamente al quirófano para recibir atención especializada. Sin embargo, la gravedad de las lesiones había comprometido seriamente sus posibilidades de recuperación. Según se pudo conocer que por las graves quemaduras, el menor posteriormente falleció.

Investigan cómo se originó el incendio

Tras confirmarse el deceso, se dio intervención a las áreas correspondientes para avanzar en la investigación y determinar cómo se habría iniciado el fuego y cuáles fueron las circunstancias que habrían provocaron la tragedia. Por el momento, las causas del incendio no fueron establecidas de manera definitiva y deberían ser determinadas a partir de las pericias y actuaciones que realicen los organismos competentes. El hecho quedó bajo intervención de las autoridades correspondientes, mientras se procura reconstruir minuto a minuto lo sucedido durante la noche del viernes.

Acompañamiento a la familia

Luego de la tragedia, se activaron los mecanismos de asistencia destinados a los familiares del niño fallecido. Los progenitores y demás integrantes de la familia recibieron acompañamiento psicológico y social, de acuerdo con los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. Las autoridades avanzan con las actuaciones destinadas a esclarecer las circunstancias del incendio ocurrido en el predio ubicado sobre la Ruta Nacional N.º 9.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Almuerzo en Monterrico casi termina en tragedia por incendio

Tragedia en Salsipuedes: una nena de 3 años murió tras el incendio de su vivienda

Tragedia en España: un incendio forestal dejó 12 muertos y decenas de desaparecidos

Tragedia en Santiago del Estero: una mujer murió en el incendio de su casa y hay dos heridos

FNE 2026: Tilcara coronó a Catalina Gordillo como representante departamental

Lo que se lee ahora
Alerta amarilla para Jujuy - Imagen creada con IA 
Jujuy.

Rige alerta amarilla por vientos para Jujuy y habrá descenso en las temperaturas

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Nada cuenta en primera persona todo lo que vivió cuando fue secuestrada. video
Mundo.

Secuestrada a los 9 años y llevada a Bolivia: sobrevivió siete meses de horror y cuenta su historia

Alto Comedero: 8 meses de prisión por no limpiar un inmueble en barrio El Balcón
Jujuy.

Alto Comedero: 8 meses de prisión por no limpiar un inmueble en barrio El Balcón

Un menor falleció como consecuencias de las quemaduras recibidas en un incendio en un parque de diversiones
Jujuy.

Tragedia: murió un niño de 2 años tras un incendio en un parque de diversiones sobre la Ruta 9

Conducía borracho por Ruta 9, escapó de la Policía y fue detenidoen Tumbaya
Policiales.

Conducía borracho por Ruta 9, escapó de la Policía y fue detenido en Tumbaya

El Niño 2026: qué zonas de la Argentina tienen mayor riesgo de tormentas y qué pasa en Jujuy
Clima.

El Niño 2026: qué zonas de la Argentina tienen mayor riesgo de tormentas y qué pasa en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel