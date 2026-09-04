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4 de septiembre de 2026 - 22:34
Jujuy.

FNE 2026: Jenifer Vanesa Quispe fue elegida Representante de Humahuaca

El departamento de Humahuaca ya tiene a sus representantes para la FNE 2026: Jenifer Vanesa Quispe

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
FNE 2026: Jenifer Vanesa Quispe fue elegida Representante deHumahuaca

FNE 2026: Jenifer Vanesa Quispe fue elegida Representante de Humahuaca

El Departamento de Humahuaca eligió a sus representantes para la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026), en una jornada organizada por el Secundario 28 de Tres Cruces. Jenifer Vanesa Quispe fue elegida Representante y encabezará la representación departamental en esta nueva edición de la fiesta estudiantil.

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La elección reunió a estudiantes y comunidades educativas del departamento, que acompañaron una de las actividades más esperadas dentro del calendario de la FNE. Tras la elección, Jenifer Vanesa Quispe fue consagrada como Reina del Departamento de Humahuaca.

El cuadro de representantes quedó conformado de la siguiente manera:

  • Reina: Jenifer Vanesa Quispe
  • 1° Princesa: Mariana Zahira Lisette Rodríguez
  • 2° Princesa: María de los Ángeles Mendoza
  • 1° Dama de Honor: Celina Vidaurre Soraide
  • 2° Dama de Honor: Rut Eunice Mamani
  • Chico 10: Carlos Zamboni

De esta manera, Humahuaca ya cuenta con sus representantes para continuar participando de las distintas instancias de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

FNE 2026: Jenifer Vanesa Quispe fue elegida Representante de Humahuaca

FNE 2026: Jenifer Vanesa Quispe fue elegida Representante de Humahuaca

El Secundario 28 de Tres Cruces estuvo a cargo de la organización

En esta oportunidad, la responsabilidad de organizar la elección departamental estuvo en manos del Secundario 28 de Tres Cruces. La institución fue la encargada de llevar adelante la jornada en la que se conocieron los nombres de quienes representarán al departamento durante la FNE 2026.

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