Alerta en Jujuy por el robo de medidores de agua

La empresa Agua Potable de Jujuy advirtió por un incremento de los robos y vandalización de medidores de agua en domicilios particulares , una situación que provoca cortes en el suministro y genera nuevos inconvenientes para las familias afectadas.

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Mario Abregú, jefe del Distrito Capital de Agua Potable de Jujuy, explicó que durante el último tiempo recibieron múltiples reclamos de usuarios que se encontraron con que sus viviendas habían quedado sin agua.

“ Estamos sufriendo múltiples reclamos por robos de medidores de agua en los domicilios. Afecta mucho el servicio diario. Eso hace que falte el agua ”, señaló.

Según explicó, en muchos casos los equipos técnicos concurren a los domicilios ante un reclamo por falta de suministro y constatan que el problema no se encuentra en la red, sino que el medidor fue retirado o vandalizado .

Las zonas más afectadas

Abregú indicó que los robos se registran desde hace varios meses y que la problemática fue detectada inicialmente en Lozano y Huaico, mientras que actualmente también se presentan casos en el sector de Almirante Brown.

“Es una afectación directa a cada familia. El usuario se da con que no tiene agua y nos damos con este problema”, explicó.

En el último mes, según detalló el jefe del Distrito Capital, se registraron 60 reclamos en estos sectores relacionados con esta situación.

La cantidad de casos generó preocupación debido a que cada robo implica no solamente la interrupción del servicio para el domicilio afectado, sino también la necesidad de realizar un nuevo trámite para reponer el equipo.

Medidor de agua (imagen ilustrativa)

Las familias deben comprar un nuevo medidor

Una vez que el medidor fue robado, el usuario debe adquirir uno nuevo para poder restablecer el servicio. “El usuario tiene que salir a comprar un nuevo medidor y muchas veces la familia no cuenta con ese dinero. Es algo costoso”, explicó Abregú.

A esto se suma que los equipos de Agua Potable deben destinar personal y recursos para atender los reclamos y resolver cada situación. “Nosotros tenemos que distraer nuestro trabajo y atender estos reclamos para que la gente siga con el servicio”, sostuvo.

Advierten que los medidores no pueden reutilizarse

Desde Agua Potable señalaron que cada medidor cuenta con un número y un código identificatorio, además de estar registrado en el sistema.

Por ese motivo, consideran que los equipos sustraídos difícilmente puedan ser reutilizados como medidores en otros domicilios.

“Cada medidor tiene su número, su código y están registrados. Es imposible reutilizarlo como medidor. No pueden darle esta utilidad”, explicó Abregú.

En ese sentido, planteó como hipótesis que los elementos podrían terminar siendo vendidos como chatarra, aunque remarcó que la situación requiere las correspondientes investigaciones y denuncias.

Medidor de agua (imagen ilustrativa)

Piden a los vecinos realizar las denuncias

Ante la continuidad de los robos, desde la empresa solicitaron a las familias que realicen la denuncia correspondiente cada vez que detecten la sustracción o vandalización de un medidor.

Abregú destacó que contar con las denuncias permite registrar formalmente los casos y obtener una dimensión real de la problemática. “Lo que pretendemos es que la gente haga la denuncia correspondiente para que se verifique esta problemática”, señaló.

Además, pidió a los vecinos mantenerse atentos ante cualquier situación sospechosa y verificar el estado del medidor instalado en sus domicilios. “Si las familias no tienen la denuncia, no se tiene un sentido real de la problemática”, afirmó.

Desde la empresa remarcaron así la importancia de que cada caso sea informado y denunciado, especialmente en los sectores donde ya se detectó una mayor cantidad de hechos.