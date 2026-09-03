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3 de septiembre de 2026 - 12:58
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Comunicado de EJESA: algunos usuarios tendrán dos vencimientos en septiembre

Por una reprogramación de la facturación, algunos usuarios de EJESA tendrán dos vencimientos en septiembre. El segundo podrá pagarse hasta el 10 de octubre.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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La comunicación fue difundida este jueves 3 de septiembre, ante las dudas que podría generar entre los usuarios encontrarse con dos fechas de vencimiento dentro del mismo mes.

Por qué habrá dos vencimientos en septiembre

De acuerdo con el comunicado oficial de la distribuidora de energía eléctrica, la situación responde exclusivamente a una reprogramación de los ciclos de facturación.

Esto provocará que determinados usuarios tengan dos vencimientos durante septiembre, algo que podría alterar la organización habitual de los pagos de hogares, comercios y otros clientes del servicio.

Desde la empresa remarcaron que la modificación será por única vez durante septiembre. La información difundida no indica que se trate de un cambio permanente en la modalidad de facturación ni que vaya a repetirse durante los próximos meses.

La empresa también reconoció que la concentración de dos vencimientos dentro de un mismo mes puede generar inconvenientes para organizar los pagos.

El segundo vencimiento podrá pagarse hasta octubre

Para quienes se encuentren alcanzados por esta situación, EJESA estableció una consideración especial: el segundo vencimiento podrá abonarse hasta el 10 de octubre de 2026.

Hasta esa fecha, según precisó la empresa, no se aplicarán cargos adicionales ni intereses.

De esta manera, los usuarios que reciban dos vencimientos durante septiembre no necesariamente deberán afrontar ambos pagos dentro del mismo mes, ya que tendrán tiempo hasta el 10 de octubre para cancelar el segundo sin penalidades.

Cómo realizar consultas a EJESA

Ante dudas sobre la factura, fechas de vencimiento o la aplicación de esta medida, EJESA informó que mantiene habilitados sus diferentes canales de atención.

Los usuarios pueden comunicarse mediante:

  • Sitio web: ejesa.com.ar
  • Línea telefónica: 0800 888 0077
  • Asistente virtual: Volt
  • SMS: 50150
  • WhatsApp: 388 4613738
  • Correo electrónico: [email protected]

La recomendación para quienes reciban dos vencimientos durante septiembre es revisar las fechas consignadas en su factura y, ante cualquier duda, realizar la consulta directamente mediante los canales oficiales de la empresa.

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