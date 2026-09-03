La Municipalidad de San Salvador de Jujuy puso en funcionamiento un nuevo ecopunto en el sector de las 560 Viviendas , en el marco del programa “Eco barrios en Acción”, una campaña que busca promover la separación de residuos y recuperar materiales reciclables antes de que sean enviados a disposición final.

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Marcelo Molina, encargado de la Dirección de Economía Circular del municipio capitalino , explicó que el sector fue elegido a partir de un pedido realizado por el centro vecinal y por la cantidad de personas que circulan diariamente por la zona. “Hemos elegido este barrio para dejar instalado un ecopunto a pedido del centro vecinal, que se suma a la campaña que venimos haciendo, que se llama Ecobarrios en Acción” , indicó.

El espacio quedará habilitado de manera permanente para que vecinos, comerciantes y personas que transiten por el lugar puedan depositar botellas plásticas, papel, cartón, latas y otros elementos reciclables .

Según explicó Molina, se trata del cuarto ecopunto instalado dentro de esta campaña . La elección de las 560 Viviendas también estuvo relacionada con la importante actividad comercial y el movimiento cotidiano del sector. “Hay una generación importante de residuos reciclables y la idea es que no vayan a destino final, sino que puedan captarse antes”, señaló.

Desde el inicio de la actividad, vecinos y comerciantes comenzaron a acercarse al nuevo espacio y algunos negocios del sector anticiparon que se sumarán a la propuesta para disponer allí los materiales reciclables que generen.

Instalaron un nuevo ecopunto en las 560 Viviendas en San Salvador de Jujuy

Qué pasa con los residuos que se depositan en el ecopunto

Una vez retirados del ecopunto, los materiales son trasladados al centro de acopio municipal, donde se realiza una clasificación de acuerdo con su tipo. “Le hacemos la separación, ya sea papel, cartón, plásticos o latas, y se la entregamos a los recuperadores”, explicó Molina. Posteriormente, el municipio coordina con recicladores para que los materiales puedan continuar su circuito de recuperación y aprovechamiento.

Desde la Dirección de Economía Circular adelantaron que analizan extender el programa hacia otros sectores de San Salvador de Jujuy. Entre las zonas evaluadas aparecen Los Perales, Villa San Martín y Villa Belgrano, aunque todavía no está definido dónde se instalará el próximo punto. La intención es continuar ampliando la red de espacios destinados a la recepción de reciclables y facilitar que más vecinos puedan separar sus residuos cerca de sus hogares.