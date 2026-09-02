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2 de septiembre de 2026 - 20:49
Jujuy.

Reestructuración de deudas: sigue vigente el plan de alivio financiero para trabajadores estatales de Jujuy

El programa de refinanciación de deudas, implementado para trabajadores estatales en Jujuy, acumula dos extensiones consecutivas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Desde el Gobierno de la provincia se anunció la prórroga del plan de reestructuración de deudas para los empleados públicos. La misma será de un mes para los empleados públicos provinciales y municipales que perciben sus haberes a través del Banco Macro.

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La medida, afirmaron desde el Gobierno, busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores en un complejo contexto macroeconómico nacional y, al mismo tiempo mitigar el peso de los compromisos financieros sobre los salarios.

Plan Sueldo Público

El Plan de alivio financiero está enfocado en los trabajadores estatales con acceso al Plan Sueldo Público de dicha entidad financiera y contempla una significativa mejora en las condiciones crediticias.

El esquema prevé una reducción de entre el 6% y el 7% en las tasas vigentes, un porcentaje que varía de acuerdo con el plazo de financiación y la situación crediticia particular de cada cliente, facilitando así la regularización de sus obligaciones.

Brindar previsibilidad

Este programa de refinanciación, implementado originalmente en julio pasado, acumula ya dos extensiones consecutivas debido a su alto impacto operativo. Con esta nueva prórroga hasta septiembre inclusive, la administración provincial busca consolidar los resultados obtenidos en las etapas previas, evitando que los indicadores de morosidad sigan escalando y brindando previsibilidad a las familias jujeñas.

Jujuy así se posiciona como una de las doce jurisdicciones del país que adoptaron medidas concretas para propiciar condiciones más favorables para sus trabajadores estatales ya que mediante la limitación del impacto de las cuotas sobre los ingresos mensuales, la provincia reafirma una estrategia orientada a cuidar el bolsillo de los agentes públicos, confirmaron.

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