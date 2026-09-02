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2 de septiembre de 2026 - 10:19
País.

El Súper Niño llegará a la Argentina: cuáles serán las provincias más afectadas

El Niño podría extenderse durante 2026 y 2027, con cambios climáticos y lluvias más intensas en varias regiones del territorio argentino.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Súper Niño 2026 en Argentina: estas serán las provincias más afectadas.

Súper Niño 2026 en Argentina: estas serán las provincias más afectadas.

Especialistas en meteorología anticipan que los fenómenos El Niño y Súper Niño, vinculados al aumento de la temperatura del océano Pacífico oriental ecuatorial, tendrán una presencia prolongada en Argentina y podrían extenderse durante varios meses entre 2026 y 2027.

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¿Qué provincias recibirán el mayor impacto, dónde habrá lluvias intensas y cuándo llegará el cambio de clima? De acuerdo con las previsiones, el fenómeno El Niño permanecerá activo en Argentina hasta el otoño de 2027.

Durante los próximos meses, el evento continuará atravesando su fase cálida, una condición que favorecerá la presencia de lluvias frecuentes.

Los efectos del Súper Niño en la Argentina en 2026

El evento climático El Niño, previsto para desarrollarse entre 2026 y 2027, podría convertirse en uno de los episodios de mayor intensidad registrados hasta el momento. Su magnitud tendría la capacidad de generar fenómenos meteorológicos extremos en distintas zonas del mundo.

En caso de que El Niño alcance su máxima expresión, podría evolucionar hacia lo que se conoce como “Súper Niño”, una versión particularmente intensa del fenómeno.

Para Argentina, sus efectos podrían traducirse en un período de precipitaciones frecuentes, especialmente en provincias como Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Buenos Aires.

El desarrollo de El Niño podría hacer que 2027 se convierta en el año con las temperaturas más elevadas desde que existen registros. Según informó la Organización Meteorológica Mundial, el fenómeno atraviesa actualmente una fase de consolidación y existe una probabilidad superior al 90% de que continúe durante la primavera y el verano australes.

El meteorólogo Mario Navarro anticipó que "en la Argentina en primavera vamos a tener lluvias de entre un 15 y un 25 por ciento superiores a la media, mientras que en verano y a partir del otoño, se ubicarán entre un 20 y un 33 por ciento más que el promedio histórico, tanto en el centro del país como en el NEA y el NOA”, y agregó que “en la mitad del verano y durante todo el otoño 2027 tendremos el efecto de El Niño en su máximo esplendor”.

Por otra parte, el climatólogo explicó que “El Niño se va a ir desarrollando lentamente y gestando, principalmente, sobre el noroeste y noreste del país. A partir de la segunda quincena de septiembre vamos a tener precipitaciones importantes sobre el centro oeste de Chaco, el norte de Misiones y de Formosa, el centro norte de Santa Fe y de Corrientes, el oeste y centro oeste de Tucumán, el centro de Santiago del Estero, Jujuy, el centro este y sudeste de Córdoba, el sur de Santa Fe, Mendoza y Catamarca”.

Las medidas preventivas en Buenos Aires para afrontar el evento climático de El Niño

En Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño ya puso en marcha un esquema preventivo y de respuesta ante posibles eventos meteorológicos, que contempla el seguimiento de las alertas, la vigilancia de sectores vulnerables y un operativo territorial sobre 177 puntos considerados de riesgo.

El listado incluye pasos bajo nivel, puentes, estaciones de bombeo, desagües, calles y otras zonas susceptibles a sufrir inconvenientes. En paralelo, los gobiernos de la Provincia de Buenos Aires y La Pampa suscribieron un acuerdo de cooperación en materia de gestión hídrica, orientado a anticipar y reducir el impacto del fenómeno de El Niño 2026/27.

La investigadora superior del CONICET, Carolina Vera, explicó que “El Niño no afecta igual a toda la Argentina. Hay dos zonas de mayor influencia muy claras: una es el centro-este del país, fundamental en la Cuenca del Plata entre los ríos Paraná y Uruguay, donde el impacto en las lluvias es más directo ; y la otra abarca Cuyo y los Andes norpatagónicos durante el invierno y la primavera”.

Por su parte, el especialista en Agroclimatología Eduardo Sierra explicó que “la transición hacia la plena vigencia de El Niño avanza de forma paulatina. Si bien durante los meses fríos aún convivimos con irrupciones polares y circulaciones atlánticas, la señal tropical ganará terreno hacia la primavera y el verano, extendiéndose hasta el otoño del próximo año”.

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