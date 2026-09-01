Caso María Luz Herrera: para la Fiscalía, Ezequiel Godoy Florentín fue el femicida y su padre colaboró en el crimen

La Fiscalía de Chaco readecuó las imputaciones en la causa que investiga la muerte y desaparición de la jujeña María Luz Herrera , ocurrida en septiembre de 2023. Darío Ezequiel Florentín Godoy quedó acusado como autor del femicidio, mientras que Ismael Godoy Ojeda fue señalado como partícipe necesario.

La abogada querellante Carolina Aquino explicó que inicialmente el fiscal Gustavo Valero había imputado a los acusados por un hecho en el que se les atribuía haber provocado la muerte de María Luz mediante el uso de un arma de fuego. Posteriormente, esa imputación fue readecuada y se comunicaron las nuevas atribuciones. Según Aquino, “la nueva formulación del hecho resulta mucho más clara” y permite a los imputados ejercer adecuadamente su derecho de defensa.

La querellante precisó que se realizó una ampliación de la declaración de imputado de Florentín Godoy, expareja de María Luz Herrera , mientras que posteriormente se hizo lo propio con Godoy Ojeda. En ambas oportunidades se les comunicó la readecuación del hecho que se les atribuye.

A partir de la nueva formulación, la defensa, a cargo del abogado Bruno Romero, planteó oposición y solicitó la nulidad de las actuaciones . Aquino cuestionó el planteo y sostuvo que durante la etapa de investigación una imputación puede ser readecuada a medida que avanzan las pesquisas.

“Todas las imputaciones en este estado procesal son provisorias”, explicó la abogada, quien remarcó que el Ministerio Público Fiscal puede modificar o precisar la descripción del hecho a medida que incorpora nuevos elementos durante la investigación.

Aquino consideró que el pedido de nulidad no tendría fundamento jurídico y lo calificó como una estrategia destinada a demorar el avance de la causa. “Lo que entiendo es que es una estrategia para dilatar la causa”, afirmó.

La prisión preventiva, en el centro del planteo

Según la querellante, la estrategia de la defensa podría estar vinculada con los plazos de la prisión preventiva que cumplen los dos imputados. En ese sentido, sostuvo que la extensión de los tiempos procesales podría beneficiar a los acusados ante la proximidad del vencimiento del plazo máximo establecido para la prisión preventiva.

María Luz Herrera.

“Si no existiera esa situación probablemente se apuntaría a avanzar rápidamente hacia el juicio”, sostuvo Aquino, quien reclamó que el planteo sea resuelto con rapidez. La abogada defendió la validez de la readecuación de las imputaciones y consideró que no existen motivos para declarar la nulidad de las actuaciones. Ahora, la Justicia deberá resolver el planteo formulado por la defensa mientras la causa transita su última etapa de investigación.

María Luz Herrera, desaparecida desde 2023

María Luz Herrera, una joven jujeña de 26 años, fue vista por última vez el 26 de septiembre de 2023. Desde ese momento se interrumpió toda comunicación con ella y su teléfono celular quedó apagado.

Por el hecho permanecen detenidos y procesados su expareja, Darío Ezequiel Godoy Florentín, señalado como autor del femicidio agravado, y el padre de este, Darío Ismael Godoy Ojeda, acusado como partícipe necesario. El cuerpo de María Luz nunca fue encontrado.