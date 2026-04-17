Femicidio de María Luz Herrera: horas decisivas para que el caso llegue a juicio

En la investigación por la desaparición de María Luz Herrera , declararon los padres de la jujeña y hay más testigos. Para la fiscalía la investigación estaría cerrada y el caso del femicidio de la jujeña se podría elevar a juicio .

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El abogado defensor de los dos detenidos, Bruno Romero , le dijo a Diario Chaco que l os dichos de los padres no aportaron "elementos relevantes . Anteriormente habíamos solicitado su declaración, pero no se había considerado pertinente. Ahora, a partir de un pedido del querellante, finalmente se los escuchó".

"Manifestaron las últimas comunicaciones que tuvieron con su hija y el tipo de relación que mantenían , pero no hubo aportes relevantes para la causa", señaló el letrado, que detalló que se habló sobre los movimientos detectados en cuentas bancarias vinculadas a la joven.

Bruno Romero, abogado de los acusados en el caso María Luz Herrera Bruno Romero, abogado de los acusados en el caso María Luz Herrera

Subrayó que según el banco con que operaba María Luz y el organismo fiscal ARCA, se registraron operaciones durante 2024 y 2025, entre ellas compra de divisas y movimientos de ahorro, por lo que se libraron nuevos oficios para ampliar esos datos.

No descartó que se sumen nuevas declaraciones testimoniales en los próximos días, correspondientes a personas que ya habían sido citadas. "Son medidas dispuestas por la fiscalía y habrá que esperar sus testimonios", afirmó.

Romero subrayó la relevancia de seguir buscando a María Luz Herrera. "Hay que seguir buscándola, con vida o sin vida, pero fundamentalmente con la expectativa de encontrarla con vida. Existen indicios, como movimientos en su cuenta o versiones de que pudo haber sido vista”.

El abogado señaló que estos indicios marcan que “obligan a no descartar ninguna hipótesis", pero dijo que no hay certezas. "No se puede determinar con certeza qué pasó. Hay muchas posibilidades, pero lo importante es que la investigación continúe avanzando", concluyó.

Un detenido al penal

Uno de los principales detenidos en la causa por el femicidio de la jujeña María Luz Herrera fue trasladado a una unidad carcelaria. Se trata de Darío Ezequiel Godoy Florentín, quien dejó la comisaría de La Clotilde y fue llevado al Complejo Penitenciario II de Presidencia Roque Sáenz Peña.

caso maria luz herrera

La medida se concretó días atrás en la provincia de Chaco, luego de un pedido formal realizado por la Fiscalía que lleva adelante la investigación. La solicitud había sido presentada el 5 de marzo ante el Servicio Penitenciario Provincial.

Godoy Florentín era la pareja de María Luz Herrera, la joven oriunda de Jujuy que permanece desaparecida desde el 26 de septiembre de 2023. Está imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo -femicidio- y en contexto de violencia de género, en calidad de autor.

La desaparición de María Luz Herrera

María Luz Herrera, de 26 años, desapareció el 26 de septiembre de 2023 en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Ese día su rastro se perdió y no volvió a establecer contacto, no hallando el cuerpo ni se pudo confirmar su paradero.

María Luz Herrera Investigan la desaparición de María Luz Herrera en Chaco.

Dos testigos claves

Según allegados a la fiscalía, dos testigos se suman a la lista de aporte de datos sobre la causa. Se trata de un remisero y un hombre que mantenía contacto telefónico con los imputados. Ambos habían sido propuestos desde el inicio de la investigación.

Uno de los testigos es un remisero de Sáenz Peña, quien habría trasladado a Esequiel Godoy Florentín desde la pensión donde convivía con la jujeña, hasta la terminal de colectivos. El otro es un hombre que mantenía contacto telefónico frecuente con los dos imputados y que podría aportar datos relevantes sobre sus vínculos y movimientos.