La Ruta 1 será renovada en un tramo clave entre San Pedro de Jujuy y Caimancito

La Ruta 1 , uno de los corredores más importantes para el movimiento productivo del este jujeño, será intervenida en un tramo de aproximadamente 100 kilómetros entre San Pedro de Jujuy y Caimancito .

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El Gobierno de Jujuy avanza con el Programa de Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico , una iniciativa presentada por el gobernador Carlos Sadir que contempla una inversión global de 130 millones de dólares, con financiamiento del Banco Mundial .

Dentro de ese esquema, una de las principales obras será la modernización de la Ruta Provincial 1, corredor considerado estratégico para la actividad productiva de la provincia y que recibirá un desembolso cercano a los 70 millones de dólares. El secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Alberto Siufi, destacó que la intervención se encuentra entre las obras más importantes incluidas en el programa .

El proyecto comprende un tramo prioritario de aproximadamente 100 kilómetros que une San Pedro de Jujuy con Caimancito . Actualmente, los equipos técnicos trabajan en las definiciones del proyecto ejecutivo, que establecerá las características de las tareas de rehabilitación, construcción y mantenimiento integral del corredor.

La Ruta 1 será renovada en un tramo clave entre San Pedro de Jujuy y Caimancito

“La obra contempla intervenciones clave orientadas a la seguridad vial, mejoras en la infraestructura hidráulica para prevenir anegamientos y la instalación de puestos de control de carga para preservar la durabilidad del calzado asfáltico”, explicó Siufi. Según indicó el funcionario, uno de los principales objetivos es mejorar las condiciones de circulación de los vehículos que transportan la producción regional.

La obra también tendrá un papel estratégico desde el punto de vista logístico, ya que la Ruta Provincial 1 podrá funcionar como una alternativa a la Ruta Nacional 34. “Con esta variante, se prevé descomprimir de manera sustancial el intenso tránsito pesado que hoy atraviesa áreas urbanas de Ledesma, Fraile Pintado y San Pedro de Jujuy”, señaló Siufi.

El programa prevé una inversión total de USD 130 millones

El Programa de Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico contempla una inversión global de 130 millones de dólares y tiene entre sus objetivos generar empleo directo y acompañar el crecimiento económico y productivo de distintas regiones de Jujuy.

La modernización de la Ruta Provincial 1 concentrará más de la mitad de esos recursos y apunta a fortalecer uno de los principales corredores utilizados por el transporte de cargas y la producción.

Avanza el plan de seguridad PROTEGES

En paralelo, Siufi se refirió a la implementación del programa de seguridad territorial PROTEGES, que inició una prueba piloto en los barrios El Chingo y Punta Diamante de San Salvador de Jujuy.

La propuesta busca reforzar la prevención y adaptar la respuesta policial a las características de cada sector mediante una mayor presencia de efectivos, camionetas, motocicletas, cámaras de videovigilancia y tótems de seguridad.

El esquema contempla además una vinculación directa con la central del 911 y mesas de diálogo con vecinos para identificar zonas de mayor conflictividad y elaborar mapas del delito. Los resultados de esta primera etapa serán evaluados antes de avanzar con una posible ampliación del programa hacia otros sectores de la provincia.