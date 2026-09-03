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3 de septiembre de 2026 - 10:06
Jujuy.

FNE 2026: qué días no habrá clases en Jujuy por la Semana del Estudiante

Durante septiembre, las escuelas de Jujuy tendrán actividades especiales, feriados y asuetos en el marco de la FNE 2026. Conocé cómo será el cronograma.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Actividades áulicas durante la FNE 2026.

Actividades áulicas durante la FNE 2026.

En el marco de la FNE 2026, las instituciones educativas de Jujuy tendrán un cronograma especial durante la Semana del Estudiante. Las actividades áulicas estarán sujetas a lo dispuesto por el Ministerio de Educación, por lo que habrá jornadas sin clases y otras de actividad normal.

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Según pudo saber Todo Jujuy, los días jueves 25 y viernes 25 de septiembre serán asuetos provinciales para todos los niveles, lo que se sumará a otros días sin actividad por feriados y festejos.

El cronograma de la Semana del Estudiante

La Fiesta Nacional de los Estudiantes se desarrollará del 16 al 26 de septiembre, por lo que te describimos día a día cómo serán las actividades.

  • Miércoles 16 de septiembre: acto por el Día del Profesor en el nivel secundario. En primaria, actividad normal.
  • Jueves 17 de septiembre: feriado en el nivel secundario por el Día del Profesor. En primaria, actividad normal.
  • Viernes 18 de septiembre: fiesta por el Día del Estudiante en todos los niveles.
  • Lunes 21 de septiembre: feriado por el Día del Estudiante en todos los niveles.
  • Martes 22 de septiembre: actividad normal.
  • Miércoles 23 de septiembre: actividad normal.
  • Jueves 24 de septiembre: asueto en todos los niveles.
  • Viernes 25 de septiembre: asueto en todos los niveles.

De esta manera, los principales días sin clases habituales serán el 17 de septiembre para el nivel secundario, el 21 de septiembre en todos los niveles y el 24 y 25 de septiembre también en todos los niveles.

Sin clases durante la FNE 2026.

Sin clases durante la FNE 2026.

Cronograma de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

  • Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural
  • Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural
  • Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural
  • Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural
  • Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Viernes 25 de septiembre - Elección Nacional - 21 hs en el Estadio 23 de Agosto
  • Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

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