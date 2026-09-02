Boca Juniors derrotó a Vélez por penales y pasó a cuartos de final

Boca Juniors ante Vélez por Copa Argentina. Boca Juniors ante Vélez por Copa Argentina.

Boca Juniors avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer a Vélez por 4 a 3 en la definición por penales, luego de igualar sin goles durante los 90 minutos reglamentarios. El encuentro, correspondiente a los octavos de final, se disputó en Córdoba.

El Xeneize fue el equipo que más situaciones claras generó a lo largo del partido, pero no logró romper el cero frente a un Vélez que resistió los ataques y llevó el encuentro hasta una definición dramática.

Boca Juniors ante Vélez por Copa Argentina. La gran oportunidad para evitar los penales llegó en tiempo de descuento. Godoy tuvo la posibilidad de darle el triunfo al Fortín desde los doce pasos, pero su remate pegó en el palo y el partido terminó sin goles.

Todo debió definirse entonces en la tanda de penales, donde Boca fue más efectivo y terminó imponiéndose por 4 a 3.

De esta manera, el equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena consiguió el pasaje a los cuartos de final de la Copa Argentina. En la próxima instancia, Boca tendrá un duro desafío: se enfrentará a Racing en busca de un lugar entre los cuatro mejores del certamen.

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