Gimnasia (Mendoza) vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 8 del Clausura se jugará el próximo sábado 5 de septiembre a las 16:30 (hora Argentina).
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El duelo correspondiente a la fecha 8 del Clausura se jugará el próximo sábado 5 de septiembre a las 16:30 (hora Argentina).
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Gimnasia (Mendoza) derrotó por 3 a 0 a Independiente en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 3 partidos y resultó perdedor en 1 oportunidad. Le han encajado 4 goles y ha convertido 11.
Boca Juniors llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Lanús. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 3 empates. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 3.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 28 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y firmaron un empate en 1.
El árbitro designado para el encuentro es Darío Herrera.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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