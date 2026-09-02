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2 de septiembre de 2026 - 11:18
Liga Profesional

Gimnasia (Mendoza) vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

Te contamos la previa del duelo Gimnasia (Mendoza) vs Boca Juniors, que se enfrentarán en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie el próximo sábado 5 de septiembre a las 16:30 (hora Argentina). Darío Herrera será el árbitro del partido.

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Gimnasia (Mendoza) vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 8 del Clausura se jugará el próximo sábado 5 de septiembre a las 16:30 (hora Argentina).

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Así llegan Gimnasia (Mendoza) y Boca Juniors

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Clausura

Gimnasia (Mendoza) derrotó por 3 a 0 a Independiente en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 3 partidos y resultó perdedor en 1 oportunidad. Le han encajado 4 goles y ha convertido 11.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Clausura

Boca Juniors llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Lanús. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 3 empates. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 3.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 28 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y firmaron un empate en 1.

El árbitro designado para el encuentro es Darío Herrera.


Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Defensa y Justicia: 11 de septiembre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Dep. Riestra: 19 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Estudiantes: 5 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Central Córdoba (SE): 11 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs San Lorenzo: 20 de septiembre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Unión: 4 de octubre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
Horario Gimnasia (Mendoza) y Boca Juniors, según país
  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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