miércoles 02 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de septiembre de 2026 - 11:46
Liga Profesional

San Lorenzo vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

La previa del choque de San Lorenzo ante Talleres, a disputarse en el Nuevo Gasómetro el sábado 5 de septiembre desde las 19:00 (hora Argentina). El árbitro será Fernando Echenique.

+ Seguir en
San Lorenzo vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura
BsAs (DataFactory)

San Lorenzo enfrentará a Talleres, en el marco de la fecha 8 del Clausura, el próximo sábado 5 de septiembre a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el Nuevo Gasómetro.

Lee además
velez vs estudiantes: previa, horario y como llegan para la fecha 8 del clausura

Vélez vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura
gimnasia (mendoza) vs boca juniors: previa, horario y como llegan para la fecha 8 del clausura

Gimnasia (Mendoza) vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

Así llegan San Lorenzo y Talleres

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura

San Lorenzo sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Instituto. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 1 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura

Talleres obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Central Córdoba (SE). De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 1, con 7 goles a sus rivales y han vencido su valla 8 veces.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 3 y empataron otras 2 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 28 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el partido finalizó con un empate a 0.

Fernando Echenique será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Independiente: 13 de septiembre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Boca Juniors: 20 de septiembre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Defensa y Justicia: 3 de octubre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Unión: 12 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Instituto: 19 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Belgrano: 4 de octubre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
Horario San Lorenzo y Talleres, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Vélez vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

Gimnasia (Mendoza) vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

Gimnasia vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

Aldosivi vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

Platense vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

Lo que se lee ahora
Cintia Zelaya - Nadadora jujeña de aguas abiertas 
Deportes.

Cintia Zelaya, la jujeña que va por un Mundial de aguas abiertas

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Súper Niño 2026 en Argentina: estas serán las provincias más afectadas.
País.

El Súper Niño llegará a la Argentina: cuáles serán las provincias más afectadas

Violento choque frontal en Ruta 34 entre una camioneta y uncamión
Policiales.

Violento choque frontal en Ruta 34 entre una camioneta y un camión

Candidatas Representante Capital 2026 video
FNE 2026.

Elección Capital 2026: conocé el orden de pasada de las 59 candidatas

Caso María Luz Herrera
Jujuy.

Caso María Luz Herrera: para la Fiscalía, Ezequiel Godoy Florentín fue el femicida y su padre colaboró en el crimen

Fuerte temblor en la costa de Chile alcanzó a percibirse en todo el Gran Mendoza. video
Mundo.

Sismo en Chile: el temblor se sintió con fuerza en Mendoza

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel