San Lorenzo vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

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San Lorenzo enfrentará a Talleres, en el marco de la fecha 8 del Clausura, el próximo sábado 5 de septiembre a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el Nuevo Gasómetro.

Así llegan San Lorenzo y Talleres Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura San Lorenzo sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Instituto. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 1 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura Talleres obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Central Córdoba (SE). De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 1, con 7 goles a sus rivales y han vencido su valla 8 veces.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 3 y empataron otras 2 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 28 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el partido finalizó con un empate a 0. Fernando Echenique será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Independiente: 13 de septiembre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Boca Juniors: 20 de septiembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Defensa y Justicia: 3 de octubre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Unión: 12 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Instituto: 19 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Belgrano: 4 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar Horario San Lorenzo y Talleres, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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